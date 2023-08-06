В ЯНАО на 686 километре автодороги Сургут — Салехард, которую из-за частых аварий называют «трассой смерти», перевернулся ВАЗ-2107. Водитель погиб на месте, сообщает пресс-служба окружного УГИБДД.
«Водитель отечественного автомобиля не учел безопасную скорость движения, не справился с рулевым управлением,в результате допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. Водитель скончался на месте», — сообщает пресс-служба ведомства в группе «Госавтоинспекция Ямала» в социальной сети «ВКонтакте».
Происшествие произошло 7 августа, около 10 часов 20 минут. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.
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