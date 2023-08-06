06 августа 2023
05 августа 2023
04 августа 2023

В ЯНАО на «трассе смерти» погиб водитель «семерки». Фото

В ЯНАО на трассе Сургут — Салехард погиб водитель ВАЗ-2107
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ДТП на Коммунальном мосту. Пермь, чп, дтп, гибдд, сгоревший автомобиль
В ЯНАО ВАЗ опрокинулся в кювет, водитель погиб на месте (фото из архива) Фото:

В ЯНАО на 686 километре автодороги Сургут — Салехард, которую из-за частых аварий называют «трассой смерти», перевернулся ВАЗ-2107. Водитель погиб на месте, сообщает пресс-служба окружного УГИБДД.

«Водитель отечественного автомобиля не учел безопасную скорость движения, не справился с рулевым управлением,в результате допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. Водитель скончался на месте», — сообщает пресс-служба ведомства в группе «Госавтоинспекция Ямала» в социальной сети «ВКонтакте».

Происшествие произошло 7 августа, около 10 часов 20 минут. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.

ВАЗ-2107 в кювете
ВАЗ-2107 в кювете
Фото:

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ЯНАО на 686 километре автодороги Сургут — Салехард, которую из-за частых аварий называют «трассой смерти», перевернулся ВАЗ-2107. Водитель погиб на месте, сообщает пресс-служба окружного УГИБДД. «Водитель отечественного автомобиля не учел безопасную скорость движения, не справился с рулевым управлением,в результате допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. Водитель скончался на месте», — сообщает пресс-служба ведомства в группе «Госавтоинспекция Ямала» в социальной сети «ВКонтакте». Происшествие произошло 7 августа, около 10 часов 20 минут. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...