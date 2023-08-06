Пермские депутаты решили при увольнении оставить мэру удостоверение

07 августа 2023 в 13:59 Размер текста - 17 +

Корочки можно будет оставить на память Фото: Александр Константинов © URA.RU Будущий мэр Перми при уходе с поста будет оставлять удостоверение главы города себе. Такой пункт содержится в проекте решения гордумы, который внесли на рассмотрение в городской совет. «Внести в Положение об удостоверении Главы города Перми-главы администрации города Перми изменения. Пункт 1.7 изложить в редакции: «Удостоверение не подлежит возврату в Пермскую городскую Думу после прекращения полномочий Главы города Перми», — говорится в документе. Он размещен на сайте гордумы. Как пишет «Коммерсант-Прикамье», сейчас после ухода с поста мэр должен либо сдать удостоверение, либо оставить у себя, но проставить штамп о прекращении полномочий. По данным издания, Алексей Демкин, который недавно перешел с должности мэра в краевой правительство, свое удостоверение не сдал.

Будущий мэр Перми при уходе с поста будет оставлять удостоверение главы города себе. Такой пункт содержится в проекте решения гордумы, который внесли на рассмотрение в городской совет. «Внести в Положение об удостоверении Главы города Перми-главы администрации города Перми изменения. Пункт 1.7 изложить в редакции: «Удостоверение не подлежит возврату в Пермскую городскую Думу после прекращения полномочий Главы города Перми», — говорится в документе. Он размещен на сайте гордумы. Как пишет «Коммерсант-Прикамье», сейчас после ухода с поста мэр должен либо сдать удостоверение, либо оставить у себя, но проставить штамп о прекращении полномочий. По данным издания, Алексей Демкин, который недавно перешел с должности мэра в краевой правительство, свое удостоверение не сдал.