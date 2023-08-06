06 августа 2023

Пермские депутаты решили при увольнении оставить мэру удостоверение

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, удостоверение
Корочки можно будет оставить на память Фото:

Будущий мэр Перми при уходе с поста будет оставлять удостоверение главы города себе. Такой пункт содержится в проекте решения гордумы, который внесли на рассмотрение в городской совет.

«Внести в Положение об удостоверении Главы города Перми-главы администрации города Перми изменения. Пункт 1.7 изложить в редакции: «Удостоверение не подлежит возврату в Пермскую городскую Думу после прекращения полномочий Главы города Перми», — говорится в документе. Он размещен на сайте гордумы.

Как пишет «Коммерсант-Прикамье», сейчас после ухода с поста мэр должен либо сдать удостоверение, либо оставить у себя, но проставить штамп о прекращении полномочий. По данным издания, Алексей Демкин, который недавно перешел с должности мэра в краевой правительство, свое удостоверение не сдал.

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Будущий мэр Перми при уходе с поста будет оставлять удостоверение главы города себе. Такой пункт содержится в проекте решения гордумы, который внесли на рассмотрение в городской совет. «Внести в Положение об удостоверении Главы города Перми-главы администрации города Перми изменения. Пункт 1.7 изложить в редакции: «Удостоверение не подлежит возврату в Пермскую городскую Думу после прекращения полномочий Главы города Перми», — говорится в документе. Он размещен на сайте гордумы. Как пишет «Коммерсант-Прикамье», сейчас после ухода с поста мэр должен либо сдать удостоверение, либо оставить у себя, но проставить штамп о прекращении полномочий. По данным издания, Алексей Демкин, который недавно перешел с должности мэра в краевой правительство, свое удостоверение не сдал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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