07 августа 2023
06 августа 2023

В ХМАО спасатели потушили 29 пожаров за неделю

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на складах. Екатеринбург, мчс, пожар, склад, тушение огня, пожарный
В огне пострадали несколько жилых домов, дачи, бани и два автомобиля Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе в первую неделю августа спасатели ликвидировали 29 пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

«С 31 июля по 6 августа в ХМАО пожарно-спасательными подразделениями ликвидировано 29 пожаров. Спасено материальных ценностей на сумму более 29 млн рублей», — сообщается на сайте ведомства.

В огне пострадали несколько жилых домов, дачи, бани, хозпостройки и два автомобиля. Основные причины пожаров — неосторожное обращение с огнем, а также нарушение техники безопасности при использовании электрических и бытовых приборов.

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В Ханты-Мансийском автономном округе в первую неделю августа спасатели ликвидировали 29 пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. «С 31 июля по 6 августа в ХМАО пожарно-спасательными подразделениями ликвидировано 29 пожаров. Спасено материальных ценностей на сумму более 29 млн рублей», — сообщается на сайте ведомства. В огне пострадали несколько жилых домов, дачи, бани, хозпостройки и два автомобиля. Основные причины пожаров — неосторожное обращение с огнем, а также нарушение техники безопасности при использовании электрических и бытовых приборов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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