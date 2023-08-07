В ХМАО спасатели потушили 29 пожаров за неделю

В огне пострадали несколько жилых домов, дачи, бани и два автомобиля
В Ханты-Мансийском автономном округе в первую неделю августа спасатели ликвидировали 29 пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
«С 31 июля по 6 августа в ХМАО пожарно-спасательными подразделениями ликвидировано 29 пожаров. Спасено материальных ценностей на сумму более 29 млн рублей», — сообщается на сайте ведомства.
В огне пострадали несколько жилых домов, дачи, бани, хозпостройки и два автомобиля. Основные причины пожаров — неосторожное обращение с огнем, а также нарушение техники безопасности при использовании электрических и бытовых приборов.
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