Полиция Нижневартовска задержала членов наркомафии по наводке «Русской общины»

Сотрудники УМВД Нижневартовска задержали четверых местных жителей, которых подозревают в незаконном обороте наркотиков. Ранее активисты общественного объединения «Русской общины» призвали правоохранителей инициировать проверку по факту наркооборота на территории города. О задержании агентству URA.RU сообщили в пресс-службе местного УМВД.
«В ходе отработки оперативной информации сотрудниками ОКОН УМВД России по г. Нижневартовску задержаны четверо местных жителей, двое мужчин и две женщины, подозреваемые в незаконном обороте наркотических средств на территории города. <…> Из незаконного оборота изъято 3.09 грамма синтетических наркотических средств», — сообщили в пресс-службе ведомства.
В отношении одной из задержанных 50-летней вартовчанки возбуждены уголовные дела за незаконное хранение и сбыт наркотиков в крупном и значительном размере. Женщина взята под арест. Также одному из фигурантов дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Мужчина обвиняется в незаконном приобретении наркотиков. В отношении остальных задержанных составлены протоколы об административном нарушении за употребление наркотиков. «Мы пристально следим за тем, как сегодня в Нижневартовске закроют наркосеть. Ждем посадок и вполне конкретных персонажей, которые все это покрывали», — заявляют в своем telegram-канале активисты «Русской общины».
Ранее URA.RU рассказывало о том, как члены общественного объединения «Русская община» в своем telegram-канале обвинили окружное УМВД в бездействии в борьбе с нарко-мафией. При этом в УМВД Югры агентству сообщили о том, что заявлений по поводу наркотиков до публикации обвинения в адрес управления не поступало.
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