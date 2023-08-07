В Пермском крае число отравлений наркотиками выросло в три раза

В Пермском крае медики фиксируют резкое увеличение числа отравлений наркотиками. По данным регионального минздрава, за 2022 год рост подобных происшествий по сравнению с предыдущим составил более 300%.
«Отравление наркотиками 2021 год — 52, 2022 год — 223, рост — 328,8%», — указано в докладе министерства, который будет представлен в августе на пленарном заседании законодательного собрания. Документ размещен на сайте парламента.
Также растет число отравлений алкоголем — с 325 в 2021 году до 446 в 2022 (рост 37,2%). Цифры указаны в таблице о динамике травматизма населения Прикамья. Из нее следует, что люди стали реже погибать от ДТП, пожаров, нападений и «преднамеренных самоповреждений».
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