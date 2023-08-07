07 августа 2023

В Пермском крае число отравлений наркотиками выросло в три раза

© Служба новостей «URA.RU»
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Химио-теропевтическое отделение ГАУЗ ТО "МКМЦ "Медицинский Город". Тюмень, капельница, процедуры, лечение, медицина, кома
В 2021 году было всего 52 отравления наркотиками Фото:

В Пермском крае медики фиксируют резкое увеличение числа отравлений наркотиками. По данным регионального минздрава, за 2022 год рост подобных происшествий по сравнению с предыдущим составил более 300%.

«Отравление наркотиками 2021 год — 52, 2022 год — 223, рост — 328,8%», — указано в докладе министерства, который будет представлен в августе на пленарном заседании законодательного собрания. Документ размещен на сайте парламента.

Также растет число отравлений алкоголем — с 325 в 2021 году до 446 в 2022 (рост 37,2%). Цифры указаны в таблице о динамике травматизма населения Прикамья. Из нее следует, что люди стали реже погибать от ДТП, пожаров, нападений и «преднамеренных самоповреждений».

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В Пермском крае медики фиксируют резкое увеличение числа отравлений наркотиками. По данным регионального минздрава, за 2022 год рост подобных происшествий по сравнению с предыдущим составил более 300%. «Отравление наркотиками 2021 год — 52, 2022 год — 223, рост — 328,8%», — указано в докладе министерства, который будет представлен в августе на пленарном заседании законодательного собрания. Документ размещен на сайте парламента. Также растет число отравлений алкоголем — с 325 в 2021 году до 446 в 2022 (рост 37,2%). Цифры указаны в таблице о динамике травматизма населения Прикамья. Из нее следует, что люди стали реже погибать от ДТП, пожаров, нападений и «преднамеренных самоповреждений».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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