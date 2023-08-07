07 августа 2023

На рейсе в Челябинск работал пьяный водитель. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка ГИБДД водителей на дорогах города. Магнитогорск, алкотестер, гибдд
Сотрудники ГИБДД выявили у водителя признаки опьянения Фото:

На рейсе между поселком Красногорский и Челябинском 8 августа сотрудниками ГИБДД по региону был выявлен пьяный водитель. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, в салоне рейсового микроавтобуса находилось 25 пассажиров.

«При проверке документов полицейские заметили у водителя признаки опьянения. Водитель был отстранен от управления транспортным средством. От прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения водитель автобуса отказался», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной госавтоинспекции.

В ведомстве уточнили, что пассажиров рейса пересадили на другие проезжающие автобусы. Все они добрались до областного центра. В отношении водителя составлен административный материал по части 1 статьи 12.26 Кодекса об административных правонарушениях РФ.

«В отношении организатора перевозки будет инициировано проведение контрольно-надзорного мероприятия. Всего в 2023 году выявлено свыше 22 тысяч нарушений, допущенных водителями автобусов», — добавили в пресс-службе ГИБДД региона.

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На рейсе между поселком Красногорский и Челябинском 8 августа сотрудниками ГИБДД по региону был выявлен пьяный водитель. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, в салоне рейсового микроавтобуса находилось 25 пассажиров. «При проверке документов полицейские заметили у водителя признаки опьянения. Водитель был отстранен от управления транспортным средством. От прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения водитель автобуса отказался», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной госавтоинспекции. В ведомстве уточнили, что пассажиров рейса пересадили на другие проезжающие автобусы. Все они добрались до областного центра. В отношении водителя составлен административный материал по части 1 статьи 12.26 Кодекса об административных правонарушениях РФ. «В отношении организатора перевозки будет инициировано проведение контрольно-надзорного мероприятия. Всего в 2023 году выявлено свыше 22 тысяч нарушений, допущенных водителями автобусов», — добавили в пресс-службе ГИБДД региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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