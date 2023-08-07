На рейсе в Челябинск работал пьяный водитель. Видео 08 августа 2023 в 14:18 Размер текста - 17 + Сотрудники ГИБДД выявили у водителя признаки опьянения Фото: Илья Московец © URA.RU На рейсе между поселком Красногорский и Челябинском 8 августа сотрудниками ГИБДД по региону был выявлен пьяный водитель. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, в салоне рейсового микроавтобуса находилось 25 пассажиров. «При проверке документов полицейские заметили у водителя признаки опьянения. Водитель был отстранен от управления транспортным средством. От прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения водитель автобуса отказался», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной госавтоинспекции. В ведомстве уточнили, что пассажиров рейса пересадили на другие проезжающие автобусы. Все они добрались до областного центра. В отношении водителя составлен административный материал по части 1 статьи 12.26 Кодекса об административных правонарушениях РФ. «В отношении организатора перевозки будет инициировано проведение контрольно-надзорного мероприятия. Всего в 2023 году выявлено свыше 22 тысяч нарушений, допущенных водителями автобусов», — добавили в пресс-службе ГИБДД региона. На рейсе между поселком Красногорский и Челябинском 8 августа сотрудниками ГИБДД по региону был выявлен пьяный водитель. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, в салоне рейсового микроавтобуса находилось 25 пассажиров. «При проверке документов полицейские заметили у водителя признаки опьянения. Водитель был отстранен от управления транспортным средством. От прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения водитель автобуса отказался», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной госавтоинспекции. В ведомстве уточнили, что пассажиров рейса пересадили на другие проезжающие автобусы. Все они добрались до областного центра. В отношении водителя составлен административный материал по части 1 статьи 12.26 Кодекса об административных правонарушениях РФ. «В отношении организатора перевозки будет инициировано проведение контрольно-надзорного мероприятия. Всего в 2023 году выявлено свыше 22 тысяч нарушений, допущенных водителями автобусов», — добавили в пресс-службе ГИБДД региона. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям