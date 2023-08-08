Учредителей частной школы в Екатеринбурге обвинили в избиении приемного ребенка

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Клипарт на тему детская безопасность. Курган, насилие, мальчик, домашнее насилие, ребенок, ремень в руке
Владельцев школы семейного типа «Лукоморье» обвинили в избиении приемного сына Фото:

Учредителей школы семейного образования «Лукоморье» в Екатеринбурге обвинили в избиении приемного сына. На спине у мальчика следы от ударов проводом или кабелем. В отделение опеки и попечительства Чкаловского района города направлено заявление с просьбой провести проверку по данному инциденту. Соответствующий документ предоставила журналисту URA.RU неравнодушная горожанка, пожелавшая остаться анонимом.

«Прошу провести проверку действий с применением физического насилия в отношении опекаемого ребенка семьи Лагуновых, которое предположительно, было совершено главой семьи в отношении приемного мальчика. Несовершеннолетнему были нанесены удары, вероятно, проводом или кабелем по спине, после чего остались характерные следы», — говорится в документе. Также в распоряжении редакции имеется фотография, на которой отчетливо видны следы от предмета, напоминающего провод. По этическим соображениям редакция не публикует фотографию несовершеннолетнего ребенка.

Редакция URA.RU направила официальный запрос в отделение опеки и попечительства Чкаловского района Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало о том, что на сайте школы семейного образования «Лукоморье» указано, что учреждение оказывает помощь в получении альтернативного образования с аттестатом государственного образца без посещения обычной школы. Однако данное образовательное учреждение не имеет лицензии.

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Учредителей школы семейного образования «Лукоморье» в Екатеринбурге обвинили в избиении приемного сына. На спине у мальчика следы от ударов проводом или кабелем. В отделение опеки и попечительства Чкаловского района города направлено заявление с просьбой провести проверку по данному инциденту. Соответствующий документ предоставила журналисту URA.RU неравнодушная горожанка, пожелавшая остаться анонимом. «Прошу провести проверку действий с применением физического насилия в отношении опекаемого ребенка семьи Лагуновых, которое предположительно, было совершено главой семьи в отношении приемного мальчика. Несовершеннолетнему были нанесены удары, вероятно, проводом или кабелем по спине, после чего остались характерные следы», — говорится в документе. Также в распоряжении редакции имеется фотография, на которой отчетливо видны следы от предмета, напоминающего провод. По этическим соображениям редакция не публикует фотографию несовершеннолетнего ребенка. Редакция URA.RU направила официальный запрос в отделение опеки и попечительства Чкаловского района Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU писало о том, что на сайте школы семейного образования «Лукоморье» указано, что учреждение оказывает помощь в получении альтернативного образования с аттестатом государственного образца без посещения обычной школы. Однако данное образовательное учреждение не имеет лицензии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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