Учредителей частной школы в Екатеринбурге обвинили в избиении приемного ребенка

08 августа 2023 в 18:48 Размер текста - 17 +

Владельцев школы семейного типа «Лукоморье» обвинили в избиении приемного сына Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Учредителей школы семейного образования «Лукоморье» в Екатеринбурге обвинили в избиении приемного сына. На спине у мальчика следы от ударов проводом или кабелем. В отделение опеки и попечительства Чкаловского района города направлено заявление с просьбой провести проверку по данному инциденту. Соответствующий документ предоставила журналисту URA.RU неравнодушная горожанка, пожелавшая остаться анонимом. «Прошу провести проверку действий с применением физического насилия в отношении опекаемого ребенка семьи Лагуновых, которое предположительно, было совершено главой семьи в отношении приемного мальчика. Несовершеннолетнему были нанесены удары, вероятно, проводом или кабелем по спине, после чего остались характерные следы», — говорится в документе. Также в распоряжении редакции имеется фотография, на которой отчетливо видны следы от предмета, напоминающего провод. По этическим соображениям редакция не публикует фотографию несовершеннолетнего ребенка. Редакция URA.RU направила официальный запрос в отделение опеки и попечительства Чкаловского района Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU писало о том, что на сайте школы семейного образования «Лукоморье» указано, что учреждение оказывает помощь в получении альтернативного образования с аттестатом государственного образца без посещения обычной школы. Однако данное образовательное учреждение не имеет лицензии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Учредителей школы семейного образования «Лукоморье» в Екатеринбурге обвинили в избиении приемного сына. На спине у мальчика следы от ударов проводом или кабелем. В отделение опеки и попечительства Чкаловского района города направлено заявление с просьбой провести проверку по данному инциденту. Соответствующий документ предоставила журналисту URA.RU неравнодушная горожанка, пожелавшая остаться анонимом. «Прошу провести проверку действий с применением физического насилия в отношении опекаемого ребенка семьи Лагуновых, которое предположительно, было совершено главой семьи в отношении приемного мальчика. Несовершеннолетнему были нанесены удары, вероятно, проводом или кабелем по спине, после чего остались характерные следы», — говорится в документе. Также в распоряжении редакции имеется фотография, на которой отчетливо видны следы от предмета, напоминающего провод. По этическим соображениям редакция не публикует фотографию несовершеннолетнего ребенка. Редакция URA.RU направила официальный запрос в отделение опеки и попечительства Чкаловского района Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU писало о том, что на сайте школы семейного образования «Лукоморье» указано, что учреждение оказывает помощь в получении альтернативного образования с аттестатом государственного образца без посещения обычной школы. Однако данное образовательное учреждение не имеет лицензии.