Частный детский центр в Екатеринбурге, куда ходил погибший Далер Бобиев, не имел лицензии

08 августа 2023 в 15:53 Размер текста - 17 +

Школа семейного образования «Лукоморье» работала без разрешения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев Школа семейного образования «Лукоморье» в Екатеринбурге, куда ходил погибший шестилетний Далер Бобиев, предоставляла услуги, не имея лицензии. Такую информацию журналисту URA.RU предоставили в министерстве образования и молодежной политики Свердловской области. В данном образовательном учреждении работала опекун мальчика Вероника Наумова, которая полгода скрывала тело ребенка в своем гараже. «Лицензия данному образовательному учреждению министерством образования не выдавалась. В свою очередь, все мероприятия, связанные с надзором и контролем, министерством могут осуществляться только в отношении лицензированный образовательных учреждений», — сообщили в министерстве в ответ на официальный запрос агентства. На сайте учреждения указано, что семейная школа-сад «Лукоморье» оказывает помощь в получении альтернативного образования с аттестатом государственного образца без посещения обычной школы. Руководство учреждения уверяет, что школа успешно работает уже пять лет. Громкая история с поисками приемного мальчика Далера Бобиева произошла в конце июня. Опекун шестилетнего ребенка Вероника Наумова 26 июня заявила об исчезновении ребенка. Сотни человек искали мальчика. Поисками Далера также занимались сотрудники семейной школы «Лукоморье», где и работала Наумова. Сотрудники образовательной школы уверяли, что видели Далера. Но утром 29 июня тело Далера нашли в гараже. Позже выяснилось, что гараж принадлежал семье Наумовых. В ходе следственных мероприятий было установлено, что тело шестилетнего Далера пролежало в гараже несколько месяцев. Оказалось, что ребенок погиб 2 декабря 2022 года. Веронику Наумову заключили в СИЗО до 26 августа. История Далера Бобиева — в сюжете URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Школа семейного образования «Лукоморье» в Екатеринбурге, куда ходил погибший шестилетний Далер Бобиев, предоставляла услуги, не имея лицензии. Такую информацию журналисту URA.RU предоставили в министерстве образования и молодежной политики Свердловской области. В данном образовательном учреждении работала опекун мальчика Вероника Наумова, которая полгода скрывала тело ребенка в своем гараже. «Лицензия данному образовательному учреждению министерством образования не выдавалась. В свою очередь, все мероприятия, связанные с надзором и контролем, министерством могут осуществляться только в отношении лицензированный образовательных учреждений», — сообщили в министерстве в ответ на официальный запрос агентства. На сайте учреждения указано, что семейная школа-сад «Лукоморье» оказывает помощь в получении альтернативного образования с аттестатом государственного образца без посещения обычной школы. Руководство учреждения уверяет, что школа успешно работает уже пять лет. Громкая история с поисками приемного мальчика Далера Бобиева произошла в конце июня. Опекун шестилетнего ребенка Вероника Наумова 26 июня заявила об исчезновении ребенка. Сотни человек искали мальчика. Поисками Далера также занимались сотрудники семейной школы «Лукоморье», где и работала Наумова. Сотрудники образовательной школы уверяли, что видели Далера. Но утром 29 июня тело Далера нашли в гараже. Позже выяснилось, что гараж принадлежал семье Наумовых. В ходе следственных мероприятий было установлено, что тело шестилетнего Далера пролежало в гараже несколько месяцев. Оказалось, что ребенок погиб 2 декабря 2022 года. Веронику Наумову заключили в СИЗО до 26 августа. История Далера Бобиева — в сюжете URA.RU.