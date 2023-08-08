Полянский: Киев не помогает украинцам, у которых отобрали ребенка в Швейцарии

09 августа 2023 в 04:20 Размер текста - 17 +

Родители ребенка считают, что это могло быть сделано по злому умыслу (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские дипломаты не помогают семье из Одессы, у которой отобрали новорожденную дочь в Швейцарии. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. «Ко мне обратились Вадим и Кристина Никольские, приехавшие в Швейцарию из Одессы в марте 2022 года. В декабре в Саксон кантона Вале у них прямо в роддоме отобрали новорожденную дочь. Родители подозревают, что это было сделано по злому умыслу», — написал в Telegram Полянский. Он рассказал, что семье разрешили видеть ребенка дважды в неделю. Сейчас существует вероятность того, что девочку могут отдать приемной семье во Францию. Несмотря на многочисленные просьбы семьи разрешить эту ситуацию, украинские дипломаты помощь не оказывают, подчеркнул Полянский. Он указал адрес почты, на которую могут написать те, у кого есть возможность помочь или проконсультировать семью: europestealschildren@gmail.com. Ранее в Европе зафиксировали 240 случаев, когда украинских детей забирали социальные службы тех стран, куда уехали их семьи. Представитель украинского омбудсмена по правам детей, семьи, молодежи и спорта Ирина Суслова пояснила, что были истории, когда мама была вынуждена остаться на работе на Украине, а бабушку с ребенком эвакуировали. У бабушки нет доверенности на представление интересов ребенка и она не считается по европейскому законодательству родственницей этого ребенка, поэтому его забирали органы опеки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украинские дипломаты не помогают семье из Одессы, у которой отобрали новорожденную дочь в Швейцарии. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. «Ко мне обратились Вадим и Кристина Никольские, приехавшие в Швейцарию из Одессы в марте 2022 года. В декабре в Саксон кантона Вале у них прямо в роддоме отобрали новорожденную дочь. Родители подозревают, что это было сделано по злому умыслу», — написал в Telegram Полянский. Он рассказал, что семье разрешили видеть ребенка дважды в неделю. Сейчас существует вероятность того, что девочку могут отдать приемной семье во Францию. Несмотря на многочисленные просьбы семьи разрешить эту ситуацию, украинские дипломаты помощь не оказывают, подчеркнул Полянский. Он указал адрес почты, на которую могут написать те, у кого есть возможность помочь или проконсультировать семью: europestealschildren@gmail.com. Ранее в Европе зафиксировали 240 случаев, когда украинских детей забирали социальные службы тех стран, куда уехали их семьи. Представитель украинского омбудсмена по правам детей, семьи, молодежи и спорта Ирина Суслова пояснила, что были истории, когда мама была вынуждена остаться на работе на Украине, а бабушку с ребенком эвакуировали. У бабушки нет доверенности на представление интересов ребенка и она не считается по европейскому законодательству родственницей этого ребенка, поэтому его забирали органы опеки.