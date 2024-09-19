19 сентября 2024

Охранника в Домодедово уволили после драки с пассажиром «Уральских авиалиний». Видео

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Охранник дал пощечину пассажиру «Уральских авиалиний» (архивное фото) Фото:

Сотрудник службы охраны аэропорта Домодедово был уволен после драки с гражданином Узбекистана, который вел себя агрессивно во время посадки на рейс U6-2611 Москва-Наманган компании «Уральские авиалинии». Сам инцидент произошел 14 сентября.

«Сотрудник службы авиационной безопасности компании ООО „Аэропорт“ (представительство „Уральских авиалиний“ в Домодедово) попытался угомонить разбушевавшегося хама, но иностранец не прекратил вести себя вызывающе. В итоге сабовец усмирил пассажира с помощью физической силы, дав ему пощечину и подставив подножку», — передает telegram-канал «Авиаторщина». В пресс-службе «Уральских авиалиний» каналу заявили, что конфликт спровоцировал пассажир, а авиакомпания не оправдывает поведение охранника и выступает за корректные методы решения таких ситуаций.

Сразу после происшествия сотрудник был отстранен, а в следующий понедельник его уволили. Гражданин Узбекистана, проявивший агрессивное поведение, смог сесть на самолет и долететь до родины. Однако позднее авиакомпания «Уральские авиалинии» включила его в свой черный список.

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Сотрудник службы охраны аэропорта Домодедово был уволен после драки с гражданином Узбекистана, который вел себя агрессивно во время посадки на рейс U6-2611 Москва-Наманган компании «Уральские авиалинии». Сам инцидент произошел 14 сентября. «Сотрудник службы авиационной безопасности компании ООО „Аэропорт“ (представительство „Уральских авиалиний“ в Домодедово) попытался угомонить разбушевавшегося хама, но иностранец не прекратил вести себя вызывающе. В итоге сабовец усмирил пассажира с помощью физической силы, дав ему пощечину и подставив подножку», — передает telegram-канал «Авиаторщина». В пресс-службе «Уральских авиалиний» каналу заявили, что конфликт спровоцировал пассажир, а авиакомпания не оправдывает поведение охранника и выступает за корректные методы решения таких ситуаций. Сразу после происшествия сотрудник был отстранен, а в следующий понедельник его уволили. Гражданин Узбекистана, проявивший агрессивное поведение, смог сесть на самолет и долететь до родины. Однако позднее авиакомпания «Уральские авиалинии» включила его в свой черный список.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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