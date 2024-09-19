ТАСС: суд в США арестовал россиянина Постового

20 сентября 2024 в 02:32 Размер текста - 17 +

Дениса Постового арестовал суд штата Флориды Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Американский суд принял решение об аресте 44-летнего гражданина России Дениса Постового, обвиняемого в незаконных поставках микроэлектроники. Об этом рассказал адвокат. «Суд в США постановил взять под стражу россиянина Постового», — сообщил адвокат обвиняемого. Информацию передает ТАСС. Ранее сообщалось, что Постового обвиняют в экспорте микроэлектроники, которая может быть использована в военных технологиях. Речь шла о производстве БПЛА. Первое судебное слушание прошло в штате Флорида. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Американский суд принял решение об аресте 44-летнего гражданина России Дениса Постового, обвиняемого в незаконных поставках микроэлектроники. Об этом рассказал адвокат. «Суд в США постановил взять под стражу россиянина Постового», — сообщил адвокат обвиняемого. Информацию передает ТАСС. Ранее сообщалось, что Постового обвиняют в экспорте микроэлектроники, которая может быть использована в военных технологиях. Речь шла о производстве БПЛА. Первое судебное слушание прошло в штате Флорида.