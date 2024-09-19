ТАСС: суд в США арестовал россиянина Постового

Дениса Постового арестовал суд штата Флориды
Американский суд принял решение об аресте 44-летнего гражданина России Дениса Постового, обвиняемого в незаконных поставках микроэлектроники. Об этом рассказал адвокат.
«Суд в США постановил взять под стражу россиянина Постового», — сообщил адвокат обвиняемого. Информацию передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что Постового обвиняют в экспорте микроэлектроники, которая может быть использована в военных технологиях. Речь шла о производстве БПЛА. Первое судебное слушание прошло в штате Флорида.
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