19 сентября 2024

ТАСС: суд в США арестовал россиянина Постового

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Дениса Постового арестовал суд штата Флориды Фото:

Американский суд принял решение об аресте 44-летнего гражданина России Дениса Постового, обвиняемого в незаконных поставках микроэлектроники. Об этом рассказал адвокат.

«Суд в США постановил взять под стражу россиянина Постового», — сообщил адвокат обвиняемого. Информацию передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Постового обвиняют в экспорте микроэлектроники, которая может быть использована в военных технологиях. Речь шла о производстве БПЛА. Первое судебное слушание прошло в штате Флорида.

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Американский суд принял решение об аресте 44-летнего гражданина России Дениса Постового, обвиняемого в незаконных поставках микроэлектроники. Об этом рассказал адвокат. «Суд в США постановил взять под стражу россиянина Постового», — сообщил адвокат обвиняемого. Информацию передает ТАСС. Ранее сообщалось, что Постового обвиняют в экспорте микроэлектроники, которая может быть использована в военных технологиях. Речь шла о производстве БПЛА. Первое судебное слушание прошло в штате Флорида.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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