19 сентября 2024

В Подмосковье горит склад на площади 5000 квадратных метров

© Служба новостей «URA.RU»
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На месте работают более 40 специалистов и 14 единиц техники (архивное фото)
На месте работают более 40 специалистов и 14 единиц техники (архивное фото) Фото:

В деревне Апаринки Подмосковья произошел крупный пожар в складском комплексе, охвативший 5 000 квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС России.

«На месте происшествия работают более 40 огнеборцев и задействовано 14 единиц техники», — заявили в ведомстве. По информации спасателей, силы и средства для тушения пожара наращиваются.

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В деревне Апаринки Подмосковья произошел крупный пожар в складском комплексе, охвативший 5 000 квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС России. «На месте происшествия работают более 40 огнеборцев и задействовано 14 единиц техники», — заявили в ведомстве. По информации спасателей, силы и средства для тушения пожара наращиваются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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