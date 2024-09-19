В Подмосковье горит склад на площади 5000 квадратных метров

На месте работают более 40 специалистов и 14 единиц техники (архивное фото)
В деревне Апаринки Подмосковья произошел крупный пожар в складском комплексе, охвативший 5 000 квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС России.
«На месте происшествия работают более 40 огнеборцев и задействовано 14 единиц техники», — заявили в ведомстве. По информации спасателей, силы и средства для тушения пожара наращиваются.
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