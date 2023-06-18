Социальные службы в Европе отняли у украинских беженцев 240 детей

19 июня 2023 в 01:00 Размер текста - 17 +

По состоянию на 1 июня в странах Евросоюза проживает около 1,3 млн украинских детей Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Европе зафиксировали 240 случаев, когда украинских детей забирали социальные службы тех стран, куда уехали их семьи. Об этом сообщила представитель украинского омбудсмена по правам детей, семьи, молодежи и спорта Ирина Суслова. «Могут быть истории, когда мама была вынуждена остаться на работе в Украине, а бабушку с ребенком эвакуировали. У бабушки нет доверенности на представление интересов ребенка и она не считается по европейскому законодательству родственницей этого ребенка», — объяснила Суслова в интервью «Радио Свобода» (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов). Она отметила, что власти Украины обсуждают с международными организациями особенности законодательства в странах ЕС. Ирина Суслова сообщила, что Киев добивается того, чтобы попавшие в такую ситуацию могли получить правовую помощь. Представитель омбудсмена напомнила, что родственники детей, которых забрали европейские социальные службы, должны обязательно обратиться в консульский отдел и проинформировать его. Также они вправе обратиться в офис уполномоченного по правам человека. Ранее социальные работники в Польше пожаловались на методы воспитания в семьях украинских беженцев. По ее словам, в семьях распространен алкоголизм и отсутствие ухода за детьми. Также для украинского сообщества избиение ребенка считается приемлемым, подчеркнула она. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Европе зафиксировали 240 случаев, когда украинских детей забирали социальные службы тех стран, куда уехали их семьи. Об этом сообщила представитель украинского омбудсмена по правам детей, семьи, молодежи и спорта Ирина Суслова. «Могут быть истории, когда мама была вынуждена остаться на работе в Украине, а бабушку с ребенком эвакуировали. У бабушки нет доверенности на представление интересов ребенка и она не считается по европейскому законодательству родственницей этого ребенка», — объяснила Суслова в интервью «Радио Свобода» (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов). Она отметила, что власти Украины обсуждают с международными организациями особенности законодательства в странах ЕС. Ирина Суслова сообщила, что Киев добивается того, чтобы попавшие в такую ситуацию могли получить правовую помощь. Представитель омбудсмена напомнила, что родственники детей, которых забрали европейские социальные службы, должны обязательно обратиться в консульский отдел и проинформировать его. Также они вправе обратиться в офис уполномоченного по правам человека. Ранее социальные работники в Польше пожаловались на методы воспитания в семьях украинских беженцев. По ее словам, в семьях распространен алкоголизм и отсутствие ухода за детьми. Также для украинского сообщества избиение ребенка считается приемлемым, подчеркнула она.