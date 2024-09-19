Красота и бизнес: как открылся Евразийский женский форум, на котором выступал Путин. Фоторепортаж

В Петербурге проходит Евразийский женский форум

19 сентября 2024 в 20:43 Размер текста - 17 +

Евразийский женский форум в 2024 году проходит в четвертый раз Фото: Анатолий Медведь/РИА Новости Евразийский женский форум с 18 — 20 сентября открылся в Санкт-Петербурге в Таврическом дворце. С 2015 года мероприятие проходит на регулярной основе, это уже четвертый по счету форум. Он представляет собой событие, на котором женщины-лидеры со всего мира собираются для обсуждения вопросов международного сотрудничества, экономического развития, здоровья, экологии и социальных аспектов. Как прошло открытие Евразийского женского форума 18 сентября — в фоторепортаже URA.RU. В 2021 году участниками форума стали представители из 111 стран и 23 международных организаций, в 2024 году на мероприятие съехались 1 500 человек из 126 стран. Их поприветствовал участникам президент РФ Владимир Путин. Он особо отметил авторитетность форума и вклад современных женщин в различные сферы жизни общества. Организаторами мероприятия выступают Совет Федерации и Межпарламентская Ассамблея СНГ, говорится на сайте Кремля . Евразийский женский форум сфокусируется на теме «Женщины за укрепление доверия и глобальное сотрудничество», включая обсуждения на различных тематических платформах. В мероприятии участвуют женщины-парламентарии, общественно-политические деятели и руководители благотворительных проектов. Деловая программа включает в себя пленарные заседания, стратегические и экспертные сессии, дискуссионные площадки и бизнес-диалоги. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко на полях форума встретилась с главой Гагаузии Евгенией Гуцул и молдавским депутатом Мариной Таубер. Она поблагодарила их за приезд, а также отметила «дикие попытки» Кишинева ограничить выезд своих политиков за территорию страны, передает РИА Новости. Также на полях форума запланировано проведение Женского форума БРИКС в рамках председательства России в этой международной организации. «Таврический дворец, конечно, видел много собраний и форумов. Но женский особенный. Самый красивый, самый добрый, самый эмоциональный», — заявил корреспондент телеканала РЕН ТВ Роман Ишмухаметов. Он добавил, что участники форума одеты как и в элегантно-деловые костюмы, так и в народные одежды. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Евразийский женский форум с 18 — 20 сентября открылся в Санкт-Петербурге в Таврическом дворце. С 2015 года мероприятие проходит на регулярной основе, это уже четвертый по счету форум. Он представляет собой событие, на котором женщины-лидеры со всего мира собираются для обсуждения вопросов международного сотрудничества, экономического развития, здоровья, экологии и социальных аспектов. Как прошло открытие Евразийского женского форума 18 сентября — в фоторепортаже URA.RU. В 2021 году участниками форума стали представители из 111 стран и 23 международных организаций, в 2024 году на мероприятие съехались 1 500 человек из 126 стран. Их поприветствовал участникам президент РФ Владимир Путин. Он особо отметил авторитетность форума и вклад современных женщин в различные сферы жизни общества. Организаторами мероприятия выступают Совет Федерации и Межпарламентская Ассамблея СНГ, говорится на сайте Кремля. Евразийский женский форум сфокусируется на теме «Женщины за укрепление доверия и глобальное сотрудничество», включая обсуждения на различных тематических платформах. В мероприятии участвуют женщины-парламентарии, общественно-политические деятели и руководители благотворительных проектов. Деловая программа включает в себя пленарные заседания, стратегические и экспертные сессии, дискуссионные площадки и бизнес-диалоги. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко на полях форума встретилась с главой Гагаузии Евгенией Гуцул и молдавским депутатом Мариной Таубер. Она поблагодарила их за приезд, а также отметила «дикие попытки» Кишинева ограничить выезд своих политиков за территорию страны, передает РИА Новости. Также на полях форума запланировано проведение Женского форума БРИКС в рамках председательства России в этой международной организации. «Таврический дворец, конечно, видел много собраний и форумов. Но женский особенный. Самый красивый, самый добрый, самый эмоциональный», — заявил корреспондент телеканала РЕН ТВ Роман Ишмухаметов. Он добавил, что участники форума одеты как и в элегантно-деловые костюмы, так и в народные одежды.