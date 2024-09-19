Как «Единая Россия» изменится к 2026 году

В «Единой России» прошло первое масштабное обсуждение реформы первичного звена. Эта сеть, насчитывающая миллионы человек, составляет основу партийной машины, но сейчас возник спор: как ей развиваться дальше. Разговоры о поиске новых смыслов начались после прихода Владимира Якушева на пост врио секретаря Генсовета ЕР и привели к мозговому штурму руководителей первичных отделений из всех 89 регионов страны. Его модерировал Якушев, а выводы выслушал председатель партии Дмитрий Медведев. И корреспондент URA.RU.
Повод для встречи с представителями первичек назрели давно: в адрес ЕР регулярно звучали претензии, что отделения — своей сетью повторяющие сеть участковых избиркомов — работают от выборов до выборов, члены отделений не замотивированы на межвыборную активность из-за отсутствия к ним внимания со стороны партийных руководителей. Приезжающие в регион депутаты Госдумы и федеральные чиновники не считали нужным встречаться с партийцами, на что они жаловались Якушеву на встрече в Магнитогорске. Кроме того, даже партийные кандидаты в местные думы не знали представителей первичек в своих округах, что влияло на качество агитационной работы.
«С первичек все начинается, — Дмитрий Медведев начал свое выступление с объяснения причин нового партийного тренда. — Любая идеология бессмысленна, если она не претворяется в жизнь. Чего бы мы здесь хорошего не говорили, какие бы решения не принимали, если внизу, на земле, в работе партийных первичных организаций люди сталкиваются с другим — это создает негативную репутацию партии. Если они видят, что наши партийные установки, наша народная программа находят воплощение на территориях — значит это правильная идеология и честная партийная позиция. Мы понимаем, что сейчас есть и то, и другое».
Перед тем, как отчитаться перед председателем, партийцы сегодня работали в шести группах, которые были посвящены наиболее актуальным вопросам, стоящим перед первичными отделениями. Начали с того, как должна выглядеть идеальная первичка.
«Необходимо установить крепкие связи между членами первичных отделений. Мы полагаем, что первички должны встречаться один-два раза в месяц и обсуждать насущные проблемы. Важно встречаться с органами власти, депутатами и интересными людьми», — предложила Стефана Смирнова, руководитель первички из города Иваново.
«Идеальная первичка — это та, которая в целом общается с людьми. А если это не наш сторонник, а сторонник КПРФ какой-нибудь? Нужно общаться со всеми, даже с неудобными. Наши сторонники вряд ли придут, чтобы погром какой-то устроить», — скорректировал ее Медведев.
Далее говорили о мотивации руководителей. Партийцы предложили платить премии самым активным секретарям, награждать знаками, открывать социальные объекты на территории только при участии руководителя, ввести приоритет секретарей первичек при подборе помощников депутатов разных уровней. «Интересные предложения, с замиранием сердца послушал», — прокомментировал Медведев.
Говоря о финансовой мотивации, Медведев напомнил, что постоянных финансовых взносов, которые позволяли бы получать гарантированный доход, в партии нет. «Вопрос о взносах можно пересмотреть. Но должно быть чувство меры. Это (премии) не должно превращаться в превалирующее, в основу», — отметил он.
Следующие два блока были, очевидно, ключевыми для партии: как должна работать первичка в выборы и в межвыборный период? Если агитационная кампания идет с лета по сентябрь, то чем должны быть заняты активисты в другое время?
Говоря о том, как устроена политическая система США, Медведев рассказал, что там партии занимаются популизмом и активизируются под выборы.
Дальше последовало ещё одно, прямо полярное сравнение — с коммунистической партией Советского Союза. Екатерина Литвинова из Петрозаводска предложила создавать ячейки на производствах, чтобы вовлекать людей в партию не отрывая от работы, и это тут же натолкнуло на параллели.
«Такое было в советские времена. Первичные отделения действовали на производствах. Но это хорошо работало и не создавало конфликтов, только когда партия была одна. Мы хоть и правящая политическая партия, но есть масса других политических сил, вполне авторитетных», — отметил Медведев и предостерег от того, чтобы повторять ошибки прошлого.
Агентству удалось пообщаться с одним из участников сессий Сергеем Кудрявцевым, руководителем партийной ячейки в Тюмени. Итогом обсуждений лично для себя он назвал рост мотивации и надежды на перемены. «Все очень позитивно меняется. Внимания к первичным отделением стало больше. За день интенсива приобрел для себя очень полезный опыт и понимание, как должно работать первичное отделение, как идеология должна быть», — поделился Кудрявцев.
Эксперты сходятся в том, высокое внимание к первичным вызвано нераскрытым потенциалом партии и грядущими выборами в Госдуму.
«У „Единой России“ очень много первичных отделений, более 80 тысяч. Вопрос управления, администрирования, работы в режиме единой команды — очень важный. Безусловно, в этой структуре есть большой недораскрытый потенциал. И конечно логично, что ЕР перед выборами 2026 года хочет эту работу донастроить и реформировать. Это очень серьезная управленческая задача. Ровно поэтому именно на таком уровне идет разговор. То, что новый секретарь Генсовета так глубоко этим вопросом занимается, и что это обсуждается с председателем партии, говорит о профессиональном и масштабном подходе», — рассказывает агентству о причинах такой заинтересованности глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин.
«Функционал партии не заключается исключительно победой на выборах. Есть регулярная партийая работа, которая выполняестя в межэлекторальном цикле. Результат зависит не только того, как технологи отработали кампанию, но и как она работает в постоянном режиме. Реформы должны привести к тому, чтобы первички не были исключительно инструментом для выборов. Им будут спущены инструкции и базовые установки. Первичка должна работать всегда, а не исключительно в три месяца предвыборного периода», — считает политолог Михаил Карягин.
Предложенные представителями первичных отделений инициативы будут обсуждаться и дальше, на съезде партии.
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