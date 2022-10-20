Правительство РФ разрешило Куйвашеву передать гостиницу «Исеть» в частные руки

Гостиница «Исеть» пустует с 2013 года Фото: Размик Закарян © URA.RU

Правительство РФ согласовало свердловским властям передачу легендарной гостиницы «Исеть» в центре Екатеринбурга в частные руки — для дальнейшей реконструкции объекта, способного стать точкой притяжения туристов со всей страны. Об этом URA.RU рассказал замгубернатора Дмитрий Ионин, отвечающий в кабмине за инвестиции.

«Старт работ по реконструкции объекту возможен по окончании всех юридических процедур, и мы планируем это на первую половину 2023 года. Губернатор Евгений Куйвашев согласовал с правительством РФ передачу гостиницы „Исеть“ в концессию», — поделился Ионин. По неофициальным данным, с соответствующей просьбой Куйвашев обращался к главе правительства РФ Михаилу Мишустину в июле, во время визита премьер-министра на выставку «Иннопром». Впрочем, Ионин заявил, что такой информацией не располагает.

11-этажное конструктивистское здание было построено в 1930-е годы по заказу ОГПУ (потому и получила неофициальное название «Городок чекистов»). Изначально оно задумывалось как общежитие для одиноких силовиков, но впоследствии стало гостиницей. Она функционировала до 2002 года, в 2003-м была закрыта на реконструкцию и через три года возобновила работу — до 2013 года. В 2017-м по согласованию с Минкультуры РФ гостиницу передали в ведение областных властей.

Известно, что за восстановление здания готова взяться компания «Деловой дом на Архиерейской» (ДДА), имеющая солидный опыт в подобных проектах. Однако в ДДА отмечают, что необходимо дождаться появления совместного предприятия компании и власти.

«В 2023 году дорожной картой запланированы предпроектные, организационные и юридические мероприятия. Активная стадия проектных работ ориентировочно будет проходить в 2024—2025 годах, включая утверждение концепции, прохождение историко-культурной экспертизы. Все проектные работы будут проходить согласование в правительстве области и будут опубликованы только после утверждения. Работы по реконструкции предположительно продлятся до 2028 года», — рассказали корреспонденту в пресс-службе ДДА.