В пермских школах нашли нарушения в организации горячего питания

10 августа 2023 в 10:46 Размер текста - 17 +

По итогам проверок возбуждены дела об административных нарушениях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Региональное управление Роспотребнадзора подвело итоги контроля качества и безопасности бесплатного горячего питания учеников 1-4 классов в школах Пермского края за 2022-2023 учебный год. Были выявлены многочисленные нарушения. «На 307 объектах (43,0%) выявлены нарушения санитарного законодательства. Нарушения условий хранения пищевой продукции и сроков годности, замечания к ведению документации пищеблока и к маркировке продукции. Также выявлены нарушения технологии изготовления блюд, занижение объема порций, замечания к срокам медосмотра и гигиенического обучения, нарушения отделки помещений, недостаточность столовой посуды и столовых приборов», — сообщается на сайте краевого управления Роспотребнадзора. На конец 2022-2023 учебного года ведомством также проверены все поставщики пищевых продуктов в пермские школы. По результатам проверок у 64 из 132 поставщиков пищевых продуктов установлены нарушения действующих норм. По итогам проверок в отношении поставщиков продуктов и должностных лиц возбуждено 104 дела об административном правонарушении, назначены административные взыскания.

Региональное управление Роспотребнадзора подвело итоги контроля качества и безопасности бесплатного горячего питания учеников 1-4 классов в школах Пермского края за 2022-2023 учебный год. Были выявлены многочисленные нарушения. «На 307 объектах (43,0%) выявлены нарушения санитарного законодательства. Нарушения условий хранения пищевой продукции и сроков годности, замечания к ведению документации пищеблока и к маркировке продукции. Также выявлены нарушения технологии изготовления блюд, занижение объема порций, замечания к срокам медосмотра и гигиенического обучения, нарушения отделки помещений, недостаточность столовой посуды и столовых приборов», — сообщается на сайте краевого управления Роспотребнадзора. На конец 2022-2023 учебного года ведомством также проверены все поставщики пищевых продуктов в пермские школы. По результатам проверок у 64 из 132 поставщиков пищевых продуктов установлены нарушения действующих норм. По итогам проверок в отношении поставщиков продуктов и должностных лиц возбуждено 104 дела об административном правонарушении, назначены административные взыскания.