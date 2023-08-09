09 августа 2023

В пермских школах нашли нарушения в организации горячего питания

© Служба новостей «URA.RU»
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Школьная столовая в школе №136. Екатеринбург, пища, еда, школьная столовая, обед, столовая, школьное питание, питание школьников, обеденное время
По итогам проверок возбуждены дела об административных нарушениях Фото:

Региональное управление Роспотребнадзора подвело итоги контроля качества и безопасности бесплатного горячего питания учеников 1-4 классов в школах Пермского края за 2022-2023 учебный год. Были выявлены многочисленные нарушения.

«На 307 объектах (43,0%) выявлены нарушения санитарного законодательства. Нарушения условий хранения пищевой продукции и сроков годности, замечания к ведению документации пищеблока и к маркировке продукции. Также выявлены нарушения технологии изготовления блюд, занижение объема порций, замечания к срокам медосмотра и гигиенического обучения, нарушения отделки помещений, недостаточность столовой посуды и столовых приборов», — сообщается на сайте краевого управления Роспотребнадзора.

На конец 2022-2023 учебного года ведомством также проверены все поставщики пищевых продуктов в пермские школы. По результатам проверок у 64 из 132 поставщиков пищевых продуктов установлены нарушения действующих норм. По итогам проверок в отношении поставщиков продуктов и должностных лиц возбуждено 104 дела об административном правонарушении, назначены административные взыскания.

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Региональное управление Роспотребнадзора подвело итоги контроля качества и безопасности бесплатного горячего питания учеников 1-4 классов в школах Пермского края за 2022-2023 учебный год. Были выявлены многочисленные нарушения. «На 307 объектах (43,0%) выявлены нарушения санитарного законодательства. Нарушения условий хранения пищевой продукции и сроков годности, замечания к ведению документации пищеблока и к маркировке продукции. Также выявлены нарушения технологии изготовления блюд, занижение объема порций, замечания к срокам медосмотра и гигиенического обучения, нарушения отделки помещений, недостаточность столовой посуды и столовых приборов», — сообщается на сайте краевого управления Роспотребнадзора. На конец 2022-2023 учебного года ведомством также проверены все поставщики пищевых продуктов в пермские школы. По результатам проверок у 64 из 132 поставщиков пищевых продуктов установлены нарушения действующих норм. По итогам проверок в отношении поставщиков продуктов и должностных лиц возбуждено 104 дела об административном правонарушении, назначены административные взыскания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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