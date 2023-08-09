В пермских школах нашли нарушения в организации горячего питания

Региональное управление Роспотребнадзора подвело итоги контроля качества и безопасности бесплатного горячего питания учеников 1-4 классов в школах Пермского края за 2022-2023 учебный год. Были выявлены многочисленные нарушения.
«На 307 объектах (43,0%) выявлены нарушения санитарного законодательства. Нарушения условий хранения пищевой продукции и сроков годности, замечания к ведению документации пищеблока и к маркировке продукции. Также выявлены нарушения технологии изготовления блюд, занижение объема порций, замечания к срокам медосмотра и гигиенического обучения, нарушения отделки помещений, недостаточность столовой посуды и столовых приборов», — сообщается на сайте краевого управления Роспотребнадзора.
На конец 2022-2023 учебного года ведомством также проверены все поставщики пищевых продуктов в пермские школы. По результатам проверок у 64 из 132 поставщиков пищевых продуктов установлены нарушения действующих норм. По итогам проверок в отношении поставщиков продуктов и должностных лиц возбуждено 104 дела об административном правонарушении, назначены административные взыскания.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.