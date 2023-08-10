В России началось серийное производство новейших гаубиц

Предприятия госкорпорации «Ростех» запустили серийное производство самоходных артиллерийских установок (САУ) «Коалиция-СВ» с калибром 152 миллиметра, не дожидаясь завершения испытаний. Об этом рассказал первый заместитель гендиректора госкорпорации Владимир Артяков.
«„Ростех“ начал серийное производство САУ „Коалиция-СВ“ с калибром 152 миллиметра», — передает слова Артякова РИА Новости. При этом он подчеркнул, что производство стартовало до момента завершения испытаний, которые планируется завершить в текущем году.
Данная артиллерийская установка предназначена для поражения различных типов целей на расстоянии до 70 километров. О разработке САУ «Коалиция-СВ» впервые стало известно в 2015 году, передают «Дни.ру».
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.