В России началось серийное производство новейших гаубиц

«Ростех» запустил в серийное производство гаубицы «Коалиция-СВ»
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Пресс-тур по ИННОПРОМу. Екатеринбург, ростех, иннопром 2021
«Ростех» запустил производство новой САУ, заявил Владимир Артяков Фото:

Предприятия госкорпорации «Ростех» запустили серийное производство самоходных артиллерийских установок (САУ) «Коалиция-СВ» с калибром 152 миллиметра, не дожидаясь завершения испытаний. Об этом рассказал первый заместитель гендиректора госкорпорации Владимир Артяков.

«„Ростех“ начал серийное производство САУ „Коалиция-СВ“ с калибром 152 миллиметра», — передает слова Артякова РИА Новости. При этом он подчеркнул, что производство стартовало до момента завершения испытаний, которые планируется завершить в текущем году.

Данная артиллерийская установка предназначена для поражения различных типов целей на расстоянии до 70 километров. О разработке САУ «Коалиция-СВ» впервые стало известно в 2015 году, передают «Дни.ру».

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Предприятия госкорпорации «Ростех» запустили серийное производство самоходных артиллерийских установок (САУ) «Коалиция-СВ» с калибром 152 миллиметра, не дожидаясь завершения испытаний. Об этом рассказал первый заместитель гендиректора госкорпорации Владимир Артяков. «„Ростех“ начал серийное производство САУ „Коалиция-СВ“ с калибром 152 миллиметра», — передает слова Артякова РИА Новости. При этом он подчеркнул, что производство стартовало до момента завершения испытаний, которые планируется завершить в текущем году. Данная артиллерийская установка предназначена для поражения различных типов целей на расстоянии до 70 километров. О разработке САУ «Коалиция-СВ» впервые стало известно в 2015 году, передают «Дни.ру».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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