На челябинском заводе по производству танковых двигателей повысили зарплату

12 января 2023 в 15:14 Размер текста - 17 +

У производственных рабочих зарплата составила более 71 тысячи рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске на моторном производстве ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК», входит в госкорпорацию «Ростех», значительно увеличили зарплату в связи с возросшим объемом выпуска двигателей для бронетанковой техники. Об этом URA.RU сообщили 12 января в пресс-службе ЧТЗ. «Средняя заработная плата сотрудников ООО „ЧТЗ-УРАЛТРАК“ была значительно увеличена в связи с возросшим объемом выпуска продукции. Коллектив трудится в многосменном режиме, на заводе активно идет набор персонала. В этом году предприятие планирует закрыть 700 вакансий, так как завод обеспечен стабильными заказами на ближайшие пять лет», — заявили в пресс-службе предприятия. В сравнении с первым кварталом 2022 года, размер средней зарплаты был значительно увеличен и составил более 57 тысяч рублей. У производственных рабочих зарплата составила более 71 тысячи рублей. Моторное производство ЧТЗ выпускает широкий спектр дизельных двигателей мощностью до 1500 л. с. для российской бронетанковой техники, а также всех необходимых запасных частей к ним. Двигателями ЧТЗ оснащаются танки Т-72, Т-90 «Прорыв», БМПТ «Терминатор», артиллерийские самоходные установки «Акация», «Мста-С» и «Коалиция-СВ».

В Челябинске на моторном производстве ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК», входит в госкорпорацию «Ростех», значительно увеличили зарплату в связи с возросшим объемом выпуска двигателей для бронетанковой техники. Об этом URA.RU сообщили 12 января в пресс-службе ЧТЗ. «Средняя заработная плата сотрудников ООО „ЧТЗ-УРАЛТРАК“ была значительно увеличена в связи с возросшим объемом выпуска продукции. Коллектив трудится в многосменном режиме, на заводе активно идет набор персонала. В этом году предприятие планирует закрыть 700 вакансий, так как завод обеспечен стабильными заказами на ближайшие пять лет», — заявили в пресс-службе предприятия. В сравнении с первым кварталом 2022 года, размер средней зарплаты был значительно увеличен и составил более 57 тысяч рублей. У производственных рабочих зарплата составила более 71 тысячи рублей. Моторное производство ЧТЗ выпускает широкий спектр дизельных двигателей мощностью до 1500 л. с. для российской бронетанковой техники, а также всех необходимых запасных частей к ним. Двигателями ЧТЗ оснащаются танки Т-72, Т-90 «Прорыв», БМПТ «Терминатор», артиллерийские самоходные установки «Акация», «Мста-С» и «Коалиция-СВ».