09 августа 2023

Губернатор Комарова наградила лучших строителей ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Всероссийский форум национального единства. Ханты-Мансийск, комарова наталья
Наталья Комарова наградила лучших строителей Югры Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова наградила лучших строителей Югры. Глава региона отметила их вклад в развитие округа на празднике ко Дню строителя в Нижневартовске, передает корреспондент URA.RU.

«Уважаемые строители, югорчане помнят о ваших достижениях, благодарны вам за сегодняшние успехи и уверены в будущем. Крепкого здоровья и успехов, добра вашим семьям», — поздравила югорчан Комарова с наступающим Днем строителя и вручила награды.

Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор Комарова устроила ревизию новой школы в Нижневартовске. Она приняла участие в общественной приемке образовательного учреждения в так называемой «ипотечной долине» — новых районах города.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова наградила лучших строителей Югры. Глава региона отметила их вклад в развитие округа на празднике ко Дню строителя в Нижневартовске, передает корреспондент URA.RU. «Уважаемые строители, югорчане помнят о ваших достижениях, благодарны вам за сегодняшние успехи и уверены в будущем. Крепкого здоровья и успехов, добра вашим семьям», — поздравила югорчан Комарова с наступающим Днем строителя и вручила награды. Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор Комарова устроила ревизию новой школы в Нижневартовске. Она приняла участие в общественной приемке образовательного учреждения в так называемой «ипотечной долине» — новых районах города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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