Губернатор Комарова наградила лучших строителей ХМАО

Губернатор ХМАО Наталья Комарова наградила лучших строителей Югры. Глава региона отметила их вклад в развитие округа на празднике ко Дню строителя в Нижневартовске, передает корреспондент URA.RU.
«Уважаемые строители, югорчане помнят о ваших достижениях, благодарны вам за сегодняшние успехи и уверены в будущем. Крепкого здоровья и успехов, добра вашим семьям», — поздравила югорчан Комарова с наступающим Днем строителя и вручила награды.
Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор Комарова устроила ревизию новой школы в Нижневартовске. Она приняла участие в общественной приемке образовательного учреждения в так называемой «ипотечной долине» — новых районах города.
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