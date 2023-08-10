Тюменская клиника предлагает курганским стоматологам выплаты до млн рублей при переезде

Курганским стоматологам-ортопедам предлагают выплаты до одного миллиона рублей при переезде в Тюмень и трудоустройстве в местную клинику. Соответсвующее объявление опубликовано на портале «Авито».
«Федеральная сеть клиник в Тюмени набирает стоматологов-ортопедов из Курганской области. Из-за расширения штата мы ищем врачей, готовых к большому потоку пациентов. Достойная заработная плата: от 350 тысяч до миллиона рублей», — указано в сообщении на сайте.
В компании предупреждают, что график работы с каждым сотрудником будет обговариваться отдельно, возможны смены с 9:00 до 15:00 либо с 15:00 до 21:00. От врачей требуют не менее трех лет опыта, а также умение производить все виды протезирования. Клиника обещает предоставить соискателям современное оборудование для работы.
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