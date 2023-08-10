10 августа 2023

Тюменская клиника предлагает курганским стоматологам выплаты до млн рублей при переезде

© Служба новостей «URA.RU»
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Стоматология. Челябинск, зубы, стоматолог, зубной врач, дантист, инструменты стоматолога, зубная боль
Стоматологов из Курганской области зовут работать в Тюмень Фото:

Курганским стоматологам-ортопедам предлагают выплаты до одного миллиона рублей при переезде в Тюмень и трудоустройстве в местную клинику. Соответсвующее объявление опубликовано на портале «Авито».

«Федеральная сеть клиник в Тюмени набирает стоматологов-ортопедов из Курганской области. Из-за расширения штата мы ищем врачей, готовых к большому потоку пациентов. Достойная заработная плата: от 350 тысяч до миллиона рублей», — указано в сообщении на сайте.

В компании предупреждают, что график работы с каждым сотрудником будет обговариваться отдельно, возможны смены с 9:00 до 15:00 либо с 15:00 до 21:00. От врачей требуют не менее трех лет опыта, а также умение производить все виды протезирования. Клиника обещает предоставить соискателям современное оборудование для работы.

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Курганским стоматологам-ортопедам предлагают выплаты до одного миллиона рублей при переезде в Тюмень и трудоустройстве в местную клинику. Соответсвующее объявление опубликовано на портале «Авито». «Федеральная сеть клиник в Тюмени набирает стоматологов-ортопедов из Курганской области. Из-за расширения штата мы ищем врачей, готовых к большому потоку пациентов. Достойная заработная плата: от 350 тысяч до миллиона рублей», — указано в сообщении на сайте. В компании предупреждают, что график работы с каждым сотрудником будет обговариваться отдельно, возможны смены с 9:00 до 15:00 либо с 15:00 до 21:00. От врачей требуют не менее трех лет опыта, а также умение производить все виды протезирования. Клиника обещает предоставить соискателям современное оборудование для работы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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