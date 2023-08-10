10 августа 2023

Челябинская ГИБДД объявила о начале спецоперации на трассах

ГИБДД проведет рейды на трассах Челябинской области из-за роста числа ДТП
© Служба новостей «URA.RU»
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Обрушение надземного перехода на трассе Челябинск -Курган. Курган, патруль дпс, гибдд, дпс
Сотрудники ДПС выйдут на рейды на челябинских трассах Фото:

В Челябинской области пройдут тотальные проверки водителей на трассах из-за роста числа дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области.

«В связи со значительным увеличением интенсивности транспортного потока на федеральной трассе М5 „Урал“ по сравнению с прошлым годом, а также увеличением числа ДТП […] Госавтоинспекция проведет сплошные проверки участников дорожного движения на предмет применения ремней безопасности. Проверки коснутся водителей и пассажиров, особое внимание будет уделено правилам перевозки юных пассажиров», — сообщили в областном управлении ГИБДД.

Штраф за непристегнутый ремень безопасности составляет 1 тысячу рублей. Это касается как водителей, так и пассажиров.

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В Челябинской области пройдут тотальные проверки водителей на трассах из-за роста числа дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области. «В связи со значительным увеличением интенсивности транспортного потока на федеральной трассе М5 „Урал“ по сравнению с прошлым годом, а также увеличением числа ДТП […] Госавтоинспекция проведет сплошные проверки участников дорожного движения на предмет применения ремней безопасности. Проверки коснутся водителей и пассажиров, особое внимание будет уделено правилам перевозки юных пассажиров», — сообщили в областном управлении ГИБДД. Штраф за непристегнутый ремень безопасности составляет 1 тысячу рублей. Это касается как водителей, так и пассажиров.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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