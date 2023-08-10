После обысков ФСБ автомобиль пропал из гаража депутата Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Нефтеюганске сотрудники управления ФСБ провели обыски на городском предприятии школьного питания. Источник URA.RU в местном политическом истеблишменте сообщил, что его руководитель, депутат Ян Коваль, купил на бюджетные деньги подержанный «Мерседес» для служебных нужд, но расходы посчитали нецелевыми.

«В НГМУП „Школьное питание“ провела обыск ФСБ. Депутат Коваль, который руководит предприятием, закупил на бюджетные деньги служебный „Мерседес“. Предпочел немецкое качество отечественному производителю. Приобретение признали нецелевым, и силовики изъяли всю документацию», — отмечает инсайдер.

Собеседник добавил, что машина исчезла из гаража Коваля сразу после того, как им заинтересовалась ФСБ. «„Мерседес“ тут же продали первому заинтересовавшемуся покупателю», — уточняет информатор.

Другой источник URA.RU, на этот раз в силовых структурах города, подтвердил проведение обыска и выемки. Депутат Коваль ответил на звонок корреспондента агентства, но отказался давать комментарии. В УФСБ по Тюменской области направлен запрос, на момент написания новости ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU писало о том, что в Нефтеюганске полиция поймала на служебной машине водителя первого вице-мэра Гусенкова с наркотиками. Силовики обнаружили его в районе Старого Сингапая с пятью граммами мефедрона.