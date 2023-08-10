10 августа 2023

В Челябинске остановили водителя маршрутки без прав

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка водителей и пассажиров на соблюдение масочного режима. Челябинск, маршрутное такси, гаи, полиция, гибдд, маршрутка, дпс, дорога, городской транспорт
Инспекторы ГИБДД составили на маршрутчика без прав административный материал Фото:

В Челябинске на улице Воровского остановили маршрутное такси, водителем которого оказался бесправник. Об этом URA.RU 11 августа сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Челябинску.

«10 августа напротив дома №73-а по улице Воровского был остановлен автобус ПАЗ, который следовал по маршруту №17 с пассажирами. При проверке документов водителя оказалось, что он лишен права управления транспортными средствами», — уточнили в пресс-службе.

Сотрудники ГИБДД отстранили от управления транспортным средством. Составлен административный материал по ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами). ПАЗ отогнали на спецстоянку.

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В Челябинске на улице Воровского остановили маршрутное такси, водителем которого оказался бесправник. Об этом URA.RU 11 августа сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Челябинску. «10 августа напротив дома №73-а по улице Воровского был остановлен автобус ПАЗ, который следовал по маршруту №17 с пассажирами. При проверке документов водителя оказалось, что он лишен права управления транспортными средствами», — уточнили в пресс-службе. Сотрудники ГИБДД отстранили от управления транспортным средством. Составлен административный материал по ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами). ПАЗ отогнали на спецстоянку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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