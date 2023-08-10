В Челябинске остановили водителя маршрутки без прав

В Челябинске на улице Воровского остановили маршрутное такси, водителем которого оказался бесправник. Об этом URA.RU 11 августа сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Челябинску.
«10 августа напротив дома №73-а по улице Воровского был остановлен автобус ПАЗ, который следовал по маршруту №17 с пассажирами. При проверке документов водителя оказалось, что он лишен права управления транспортными средствами», — уточнили в пресс-службе.
Сотрудники ГИБДД отстранили от управления транспортным средством. Составлен административный материал по ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами). ПАЗ отогнали на спецстоянку.
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