10 августа 2023

Миасский завод увеличит выпуск полуприцепов-самосвалов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Обход Борисом Дубровским мест строительства конгресс-холла к саммитам ШОС и БРИКС на набережной реки Миасс возле цирка. Челябинск, сварка, сварщик, металлоконструкции, рабочий, стройка
Новое оборудование заменит ручной труд на работу робота Фото:

В Миассе (Челябинская область) завод «УралСпецТранс» нарастит объемы выпуска полуприцепов-самосвалов. Как рассказали в пресс-службе регионального минпрома, инвестиции в расширение составили 77 млн рублей.

«Завод „УралСпецТранс“ приступил к организации бесперебойного производства полуприцепов-самосвалов. Общий бюджет проекта — более 77 млн рублей», — отметили в минпроме.

Реализация инвестпроекта началась два года назад. Фонд развития промышленности региона (ФРП) выдал компании льготный заем в сумме 48,3 млн рублей. Средства потрачены на закуп роботизированного комплекса для сварки кузовов. Он снабжен лазерной системой поиска и слежения. Также техника оснащена синхронно работающими одноосевыми сервовращателями, позволяющими вести сварку изделий до девяти метров в длину. Технология позволит выпуска ежемесячно восемь и больше полуприцепов высокого качества.

«Нарастающий спрос на прицепную технику потребовал нарастить объемы выпуска. Собственными силами нам удалось построить два новых производственных корпуса. При поддержке ФРП в одном из них организуем роботизированную покраску изделий. Сварочный комплекс будет работать во втором», — пояснил директор ООО «УралСпецТранс» Алексей Меньшиков.

Миасские полуприцепы на новом оборудовании выпустят в начале 2024 года. Техника используется на предприятиях строительной, дорожно-строительной, добывающей, автотранспортной и коммунальной отраслей.

В ФРП отметили что проекты, подобные миасскому, создают новые рабочие места и увеличивают поступление налогов. Эксперты фонда, подчеркнул директор Сергей Казаков, обучили сотрудников предприятия основным инструментам и методам бережливого производства.

Завод построил два корпуса, оснащенных современным оборудованием
Завод построил два корпуса, оснащенных современным оборудованием
Фото:
Полуприцепы востребованы в ряде отраслей промышленности страны
Полуприцепы востребованы в ряде отраслей промышленности страны
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В Миассе (Челябинская область) завод «УралСпецТранс» нарастит объемы выпуска полуприцепов-самосвалов. Как рассказали в пресс-службе регионального минпрома, инвестиции в расширение составили 77 млн рублей. «Завод „УралСпецТранс“ приступил к организации бесперебойного производства полуприцепов-самосвалов. Общий бюджет проекта — более 77 млн рублей», — отметили в минпроме. Реализация инвестпроекта началась два года назад. Фонд развития промышленности региона (ФРП) выдал компании льготный заем в сумме 48,3 млн рублей. Средства потрачены на закуп роботизированного комплекса для сварки кузовов. Он снабжен лазерной системой поиска и слежения. Также техника оснащена синхронно работающими одноосевыми сервовращателями, позволяющими вести сварку изделий до девяти метров в длину. Технология позволит выпуска ежемесячно восемь и больше полуприцепов высокого качества. «Нарастающий спрос на прицепную технику потребовал нарастить объемы выпуска. Собственными силами нам удалось построить два новых производственных корпуса. При поддержке ФРП в одном из них организуем роботизированную покраску изделий. Сварочный комплекс будет работать во втором», — пояснил директор ООО «УралСпецТранс» Алексей Меньшиков. Миасские полуприцепы на новом оборудовании выпустят в начале 2024 года. Техника используется на предприятиях строительной, дорожно-строительной, добывающей, автотранспортной и коммунальной отраслей. В ФРП отметили что проекты, подобные миасскому, создают новые рабочие места и увеличивают поступление налогов. Эксперты фонда, подчеркнул директор Сергей Казаков, обучили сотрудников предприятия основным инструментам и методам бережливого производства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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