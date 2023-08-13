Дожди погнали моллюсков челябинского нацпарка на верхушки деревьев. Фото

14 августа 2023 в 09:23 Размер текста - 17 +

На деревья улитки поднимаются в дождь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В дожди брюхоногие моллюски, кустарниковые улитки, в нацпарке «Зигальга» Катав-Ивановского района (Челябинская область) поднялись на верхушки деревьев. Как URA.RU рассказали в нацпарке, поведение продиктовано стремлением напитаться влагой. «При дожде кустарниковая улитка является единственным в лесной зоне представителем южноазиатского семейства брадибен, который способен забираться высоко на стволы деревьев. Им нравится дождь», — отметили в нацпарке. При этом пропитание улитка себе находит на земле: в пищу она использует траву. В дождливую погоду моллюск распечатывает свою раковину, вход в которую в засушливую погоду закупорен засохшей слизью. Данный вид способен не только пить влагу, но и впитывать ее всей поверхностью тела. В нацпарке отметили, что улитки появились на Земле порядка 600 млн лет назад. Ученые считают, что кустарниковая улитка является реликтом теплолюбивой фауны. Вид был распространен на территории современных Урала и Сибири в третичный период. Кустарниковая улитка в дождь раскупоривает свою раковину Фото: пресс-служба нацпарка «Зигальга»

В дожди брюхоногие моллюски, кустарниковые улитки, в нацпарке «Зигальга» Катав-Ивановского района (Челябинская область) поднялись на верхушки деревьев. Как URA.RU рассказали в нацпарке, поведение продиктовано стремлением напитаться влагой. «При дожде кустарниковая улитка является единственным в лесной зоне представителем южноазиатского семейства брадибен, который способен забираться высоко на стволы деревьев. Им нравится дождь», — отметили в нацпарке. При этом пропитание улитка себе находит на земле: в пищу она использует траву. В дождливую погоду моллюск распечатывает свою раковину, вход в которую в засушливую погоду закупорен засохшей слизью. Данный вид способен не только пить влагу, но и впитывать ее всей поверхностью тела. В нацпарке отметили, что улитки появились на Земле порядка 600 млн лет назад. Ученые считают, что кустарниковая улитка является реликтом теплолюбивой фауны. Вид был распространен на территории современных Урала и Сибири в третичный период.