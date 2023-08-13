В дожди брюхоногие моллюски, кустарниковые улитки, в нацпарке «Зигальга» Катав-Ивановского района (Челябинская область) поднялись на верхушки деревьев. Как URA.RU рассказали в нацпарке, поведение продиктовано стремлением напитаться влагой.
«При дожде кустарниковая улитка является единственным в лесной зоне представителем южноазиатского семейства брадибен, который способен забираться высоко на стволы деревьев. Им нравится дождь», — отметили в нацпарке.
При этом пропитание улитка себе находит на земле: в пищу она использует траву. В дождливую погоду моллюск распечатывает свою раковину, вход в которую в засушливую погоду закупорен засохшей слизью. Данный вид способен не только пить влагу, но и впитывать ее всей поверхностью тела.
В нацпарке отметили, что улитки появились на Земле порядка 600 млн лет назад. Ученые считают, что кустарниковая улитка является реликтом теплолюбивой фауны. Вид был распространен на территории современных Урала и Сибири в третичный период.
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