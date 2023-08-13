13 августа 2023
12 августа 2023

Дожди погнали моллюсков челябинского нацпарка на верхушки деревьев. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Национальный парк «Зигальга» и «Зюраткуль». Поселок Тюлюк. Челябинская область, заповедник, природа, горы, мох на дереве
На деревья улитки поднимаются в дождь Фото:

В дожди брюхоногие моллюски, кустарниковые улитки, в нацпарке «Зигальга» Катав-Ивановского района (Челябинская область) поднялись на верхушки деревьев. Как URA.RU рассказали в нацпарке, поведение продиктовано стремлением напитаться влагой.

«При дожде кустарниковая улитка является единственным в лесной зоне представителем южноазиатского семейства брадибен, который способен забираться высоко на стволы деревьев. Им нравится дождь», — отметили в нацпарке.

При этом пропитание улитка себе находит на земле: в пищу она использует траву. В дождливую погоду моллюск распечатывает свою раковину, вход в которую в засушливую погоду закупорен засохшей слизью. Данный вид способен не только пить влагу, но и впитывать ее всей поверхностью тела.

В нацпарке отметили, что улитки появились на Земле порядка 600 млн лет назад. Ученые считают, что кустарниковая улитка является реликтом теплолюбивой фауны. Вид был распространен на территории современных Урала и Сибири в третичный период.

Кустарниковая улитка в дождь раскупоривает свою раковину
Кустарниковая улитка в дождь раскупоривает свою раковину
Фото:

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В дожди брюхоногие моллюски, кустарниковые улитки, в нацпарке «Зигальга» Катав-Ивановского района (Челябинская область) поднялись на верхушки деревьев. Как URA.RU рассказали в нацпарке, поведение продиктовано стремлением напитаться влагой. «При дожде кустарниковая улитка является единственным в лесной зоне представителем южноазиатского семейства брадибен, который способен забираться высоко на стволы деревьев. Им нравится дождь», — отметили в нацпарке. При этом пропитание улитка себе находит на земле: в пищу она использует траву. В дождливую погоду моллюск распечатывает свою раковину, вход в которую в засушливую погоду закупорен засохшей слизью. Данный вид способен не только пить влагу, но и впитывать ее всей поверхностью тела. В нацпарке отметили, что улитки появились на Земле порядка 600 млн лет назад. Ученые считают, что кустарниковая улитка является реликтом теплолюбивой фауны. Вид был распространен на территории современных Урала и Сибири в третичный период.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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