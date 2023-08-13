ЗРК «Тор» с челябинскими двигателями поразили цели на передовой. Видео

14 августа 2023 в 09:53 Размер текста - 17 +

Расчеты ЗРК «Тор — М2» защищают небо без остановки Фото: Сергей Русанов © URA.RU Расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Тор — М2» с двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска поразили цели в непосредственной близи от противника на передовой в зоне СВО. Как рассказал боец с позывным «Казах», смелый поступок деморализовал ВСУ. «Мгновенно поступила задача. Моментально было принято решение, и выехали на передовые позиции. Выполнили задачу, отработали. Противник не ожидал такой наглости от нас. Они начали отрабатывать артиллерией, минометами. Но было поздно: мы задачу выполнили и убыли оттуда. Для противника это был деморализующий фактор», — сообщил «Казах». Его слова приводит Минобороны РФ. Военнослужащий Западного военного округа добавил, что работать часто приходится под обстрелом. Расчеты ежедневно «сканируют» небо. Как только замеченный воздушный объект не отвечает на запрос «свой — чужой», расчеты берут его на сопровождение и готовы поразить цель. Защита неба ведется на Купянском направлении. Техника оснащена двигателями В92 с мощностью 840 лошадиных сил. Усовершенствованная модификация ЗРК поставляется в войска с 2016 года.

Расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Тор — М2» с двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска поразили цели в непосредственной близи от противника на передовой в зоне СВО. Как рассказал боец с позывным «Казах», смелый поступок деморализовал ВСУ. «Мгновенно поступила задача. Моментально было принято решение, и выехали на передовые позиции. Выполнили задачу, отработали. Противник не ожидал такой наглости от нас. Они начали отрабатывать артиллерией, минометами. Но было поздно: мы задачу выполнили и убыли оттуда. Для противника это был деморализующий фактор», — сообщил «Казах». Его слова приводит Минобороны РФ. Военнослужащий Западного военного округа добавил, что работать часто приходится под обстрелом. Расчеты ежедневно «сканируют» небо. Как только замеченный воздушный объект не отвечает на запрос «свой — чужой», расчеты берут его на сопровождение и готовы поразить цель. Защита неба ведется на Купянском направлении. Техника оснащена двигателями В92 с мощностью 840 лошадиных сил. Усовершенствованная модификация ЗРК поставляется в войска с 2016 года.