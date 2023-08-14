Мигрант с поддельным паспортом обокрал челябинца, предложив купить криптовалюту

Челябинец заплатил мошеннику три миллиона рублей, думая, что тот продавец криптовалюты Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Житель Челябинска потерял три миллиона рублей, пытаясь приобрести криптовалюту у мошенника. Деньги мужчина передал мигранту с поддельным паспортом РФ в отделении банка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального главка.

«В Калининский райотдел полиции обратился 34-летний мужчина, с заявлением о мошеннической схеме. У него украли порядка трех миллионов рублей, обещая предоставить взамен криптовалюту. Подозреваемым оказался 56-летний мигрант с поддельным паспортом РФ», — объяснили URA.RU в главке.

С мужчиной связались по переписке после того, как он разместил объявление о желании купить криптовалюту. Они с мошенником обсудили все детали и договорились о встрече. Сделку назначили в переговорной комнате одного из банков. Продавец не раскрывал личные данные и не предъявлял документы. После получения денег от потерпевшего, он сразу скрылся.

Подозреваемого нашли в Нижнем Новгороде. Там мужчина пытался получить деньги по той же схеме. У подозреваемого также установлено несколько судимостей за такие же преступления.

Сейчас на мужчину возбуждено уголовное дело. Он помещен в изолятор временного содержания.