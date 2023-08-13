В ХМАО СКР задержал подозреваемых, которые избили и сожгли человека

14 августа 2023 в 17:17 Размер текста - 17 +

Решается вопрос о мере пресечения задержанных Фото: Сергей Русанов © URA.RU Следователи из Нижневартовска задержали подозреваемых, которые до смерти избили человека, а труп сожгли. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных структурах города. «Оба подозреваемых задержаны. Им инкриминируют убийство с особой жестокостью. Они сначала избили человека, а после сожгли его труп. По предварительным данным, сжигая тело, они хотели скрыть следы преступление», — сообщил источник. За разъяснениями журналист URA.RU обратился в следственное управление СК РФ по ХМАО. Там подтвердили, что подозреваемые задержаны, но в ведомстве не стали уточнять причины сожжения тела. «Находясь в состоянии алкогольного опьянения на территории поселка Дивный города Нижневартовска в результате ссоры, возникшей из личной неприязни к потерпевшему, действуя группой лиц с целью причинения смерти последнему, с особой жесткостью, используя в качестве оружия неустановленный предмет, нанесли множественные удары по различным частям тела потерпевшего, отчего последний скончался на месте преступления», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте двое мужчин убили собутыльника и спрятали тело ради его телефона. В пресс-службе окружного СКР сообщили, что похищенное злоумышленники сдали в ломбард за 17 тысяч рублей.

Следователи из Нижневартовска задержали подозреваемых, которые до смерти избили человека, а труп сожгли. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных структурах города. «Оба подозреваемых задержаны. Им инкриминируют убийство с особой жестокостью. Они сначала избили человека, а после сожгли его труп. По предварительным данным, сжигая тело, они хотели скрыть следы преступление», — сообщил источник. За разъяснениями журналист URA.RU обратился в следственное управление СК РФ по ХМАО. Там подтвердили, что подозреваемые задержаны, но в ведомстве не стали уточнять причины сожжения тела. «Находясь в состоянии алкогольного опьянения на территории поселка Дивный города Нижневартовска в результате ссоры, возникшей из личной неприязни к потерпевшему, действуя группой лиц с целью причинения смерти последнему, с особой жесткостью, используя в качестве оружия неустановленный предмет, нанесли множественные удары по различным частям тела потерпевшего, отчего последний скончался на месте преступления», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте двое мужчин убили собутыльника и спрятали тело ради его телефона. В пресс-службе окружного СКР сообщили, что похищенное злоумышленники сдали в ломбард за 17 тысяч рублей.