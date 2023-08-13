13 августа 2023
12 августа 2023

В ХМАО СКР задержал подозреваемых, которые избили и сожгли человека

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Санкт-Петербург, следственный комитет, автомобиль скр, скр
Решается вопрос о мере пресечения задержанных Фото:

Следователи из Нижневартовска задержали подозреваемых, которые до смерти избили человека, а труп сожгли. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных структурах города.

«Оба подозреваемых задержаны. Им инкриминируют убийство с особой жестокостью. Они сначала избили человека, а после сожгли его труп. По предварительным данным, сжигая тело, они хотели скрыть следы преступление», — сообщил источник.

За разъяснениями журналист URA.RU обратился в следственное управление СК РФ по ХМАО. Там подтвердили, что подозреваемые задержаны, но в ведомстве не стали уточнять причины сожжения тела. «Находясь в состоянии алкогольного опьянения на территории поселка Дивный города Нижневартовска в результате ссоры, возникшей из личной неприязни к потерпевшему, действуя группой лиц с целью причинения смерти последнему, с особой жесткостью, используя в качестве оружия неустановленный предмет, нанесли множественные удары по различным частям тела потерпевшего, отчего последний скончался на месте преступления», — сообщили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте двое мужчин убили собутыльника и спрятали тело ради его телефона. В пресс-службе окружного СКР сообщили, что похищенное злоумышленники сдали в ломбард за 17 тысяч рублей.

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Следователи из Нижневартовска задержали подозреваемых, которые до смерти избили человека, а труп сожгли. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных структурах города. «Оба подозреваемых задержаны. Им инкриминируют убийство с особой жестокостью. Они сначала избили человека, а после сожгли его труп. По предварительным данным, сжигая тело, они хотели скрыть следы преступление», — сообщил источник. За разъяснениями журналист URA.RU обратился в следственное управление СК РФ по ХМАО. Там подтвердили, что подозреваемые задержаны, но в ведомстве не стали уточнять причины сожжения тела. «Находясь в состоянии алкогольного опьянения на территории поселка Дивный города Нижневартовска в результате ссоры, возникшей из личной неприязни к потерпевшему, действуя группой лиц с целью причинения смерти последнему, с особой жесткостью, используя в качестве оружия неустановленный предмет, нанесли множественные удары по различным частям тела потерпевшего, отчего последний скончался на месте преступления», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте двое мужчин убили собутыльника и спрятали тело ради его телефона. В пресс-службе окружного СКР сообщили, что похищенное злоумышленники сдали в ломбард за 17 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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