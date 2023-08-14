14 августа 2023
13 августа 2023

В Перми машина сбила девушку. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП на пересечении Малышева и Розы Люксембург. Екатеринбург, носилки, дтп, травма, авария, пострадавшая женщина
Девушку сбили на дороге в Перми (архивное фото) Фото:

В Перми девушку сбил легковой автомобиль. Об этом сообщает telegram-канал «ЧП Пермь | новости».

«Девушку сбили. ДТП в микрорайоне Январский, как от Снежной ехать до отворота на Лянгасова», — указано в сообщении. О других подробностях не сообщается.

На опубликованном видео — пострадавшая, которая лежит на дороге, вокруг столпились очевидцы. Они пытаются помочь. Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю. Ответ ожидается.

URA.RU уже писало о дорожном происшествии, которое произошло в Кунгуре вечером 14 августа. Тогда легковой автомобиль сбил двух местных жительниц и маленького ребенка. Все пострадавшие были доставлены в больницу.

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В Перми девушку сбил легковой автомобиль. Об этом сообщает telegram-канал «ЧП Пермь | новости». «Девушку сбили. ДТП в микрорайоне Январский, как от Снежной ехать до отворота на Лянгасова», — указано в сообщении. О других подробностях не сообщается. На опубликованном видео — пострадавшая, которая лежит на дороге, вокруг столпились очевидцы. Они пытаются помочь. Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю. Ответ ожидается. URA.RU уже писало о дорожном происшествии, которое произошло в Кунгуре вечером 14 августа. Тогда легковой автомобиль сбил двух местных жительниц и маленького ребенка. Все пострадавшие были доставлены в больницу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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