В Перми машина сбила девушку. Видео

15 августа 2023 в 07:41 Размер текста - 17 +

Девушку сбили на дороге в Перми (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Перми девушку сбил легковой автомобиль. Об этом сообщает telegram-канал «ЧП Пермь | новости». «Девушку сбили. ДТП в микрорайоне Январский, как от Снежной ехать до отворота на Лянгасова», — указано в сообщении. О других подробностях не сообщается. На опубликованном видео — пострадавшая, которая лежит на дороге, вокруг столпились очевидцы. Они пытаются помочь. Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю. Ответ ожидается. URA.RU уже писало о дорожном происшествии, которое произошло в Кунгуре вечером 14 августа. Тогда легковой автомобиль сбил двух местных жительниц и маленького ребенка. Все пострадавшие были доставлены в больницу.

В Перми девушку сбил легковой автомобиль. Об этом сообщает telegram-канал «ЧП Пермь | новости». «Девушку сбили. ДТП в микрорайоне Январский, как от Снежной ехать до отворота на Лянгасова», — указано в сообщении. О других подробностях не сообщается. На опубликованном видео — пострадавшая, которая лежит на дороге, вокруг столпились очевидцы. Они пытаются помочь. Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю. Ответ ожидается. URA.RU уже писало о дорожном происшествии, которое произошло в Кунгуре вечером 14 августа. Тогда легковой автомобиль сбил двух местных жительниц и маленького ребенка. Все пострадавшие были доставлены в больницу.