В Перми девушку сбил легковой автомобиль. Об этом сообщает telegram-канал «ЧП Пермь | новости».
«Девушку сбили. ДТП в микрорайоне Январский, как от Снежной ехать до отворота на Лянгасова», — указано в сообщении. О других подробностях не сообщается.
На опубликованном видео — пострадавшая, которая лежит на дороге, вокруг столпились очевидцы. Они пытаются помочь. Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю. Ответ ожидается.
URA.RU уже писало о дорожном происшествии, которое произошло в Кунгуре вечером 14 августа. Тогда легковой автомобиль сбил двух местных жительниц и маленького ребенка. Все пострадавшие были доставлены в больницу.
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