В Чайковском на мясокомбинате прорвало трубу с аммиаком, есть пострадавшие

15 августа 2023 в 12:25 Размер текста - 17 +

Из-за аварии на мясокомбинате имеются пострадавшие Фото: Сергей Русанов © URA.RU В городе Чайковский Пермского края на предприятии ЗАО «Агрофирма «Мясо» произошел прорыв трубы с аммиаком. По предварительным данным, имеются пострадавшие, сообщил URA.RU источник, знакомый с обстоятельствами случившегося. «На мясокомбинате, со слов работников, прорвало трубу с аммиаком. Трое пострадавших, один в тяжелом состоянии», — сообщил источник. В чайковской станции скорой помощи агентству подтвердили данную информацию, не уточнив точное количество пострадавших, а также характер полученных травм. В пресс-службе ГУ МЧС по Прикамью не смогли оперативно прокомментировать ЧП на мясокомбинате. Генеральный директор ЗАО «Агрофирма «Мясо» Игорь Ким на телефонный звонок корреспондента URA.RU не ответил. Обновлено 13:20 В пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края URA.RU сообщили, что пострадавшими являются работники мясокомбината. они госпитализированы. «Трое мужчин доставлены в больницу. Одному из них оказана необходимая медицинская помощь, он отправлен на амбулаторное лечение. Состояние еще двоих оценивается как удовлетворительное», — пояснили в краевом минздраве.

В городе Чайковский Пермского края на предприятии ЗАО «Агрофирма «Мясо» произошел прорыв трубы с аммиаком. По предварительным данным, имеются пострадавшие, сообщил URA.RU источник, знакомый с обстоятельствами случившегося. «На мясокомбинате, со слов работников, прорвало трубу с аммиаком. Трое пострадавших, один в тяжелом состоянии», — сообщил источник. В чайковской станции скорой помощи агентству подтвердили данную информацию, не уточнив точное количество пострадавших, а также характер полученных травм. В пресс-службе ГУ МЧС по Прикамью не смогли оперативно прокомментировать ЧП на мясокомбинате. Генеральный директор ЗАО «Агрофирма «Мясо» Игорь Ким на телефонный звонок корреспондента URA.RU не ответил. Обновлено 13:20 В пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края URA.RU сообщили, что пострадавшими являются работники мясокомбината. они госпитализированы. «Трое мужчин доставлены в больницу. Одному из них оказана необходимая медицинская помощь, он отправлен на амбулаторное лечение. Состояние еще двоих оценивается как удовлетворительное», — пояснили в краевом минздраве.