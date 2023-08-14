14 августа 2023

В Чайковском на мясокомбинате прорвало трубу с аммиаком, есть пострадавшие

© Служба новостей «URA.RU»
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Соревнования спасателей ПФО МЧС по дтп. Пермь, служба спасения, автомобиль мчс, автомобиль спасателей
Из-за аварии на мясокомбинате имеются пострадавшие Фото:

В городе Чайковский Пермского края на предприятии ЗАО «Агрофирма «Мясо» произошел прорыв трубы с аммиаком. По предварительным данным, имеются пострадавшие, сообщил URA.RU источник, знакомый с обстоятельствами случившегося.

«На мясокомбинате, со слов работников, прорвало трубу с аммиаком. Трое пострадавших, один в тяжелом состоянии», — сообщил источник. В чайковской станции скорой помощи агентству подтвердили данную информацию, не уточнив точное количество пострадавших, а также характер полученных травм.

В пресс-службе ГУ МЧС по Прикамью не смогли оперативно прокомментировать ЧП на мясокомбинате. Генеральный директор ЗАО «Агрофирма «Мясо» Игорь Ким на телефонный звонок корреспондента URA.RU не ответил.

Обновлено 13:20

В пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края URA.RU сообщили, что пострадавшими являются работники мясокомбината. они госпитализированы. «Трое мужчин доставлены в больницу. Одному из них оказана необходимая медицинская помощь, он отправлен на амбулаторное лечение. Состояние еще двоих оценивается как удовлетворительное», — пояснили в краевом минздраве.

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В городе Чайковский Пермского края на предприятии ЗАО «Агрофирма «Мясо» произошел прорыв трубы с аммиаком. По предварительным данным, имеются пострадавшие, сообщил URA.RU источник, знакомый с обстоятельствами случившегося. «На мясокомбинате, со слов работников, прорвало трубу с аммиаком. Трое пострадавших, один в тяжелом состоянии», — сообщил источник. В чайковской станции скорой помощи агентству подтвердили данную информацию, не уточнив точное количество пострадавших, а также характер полученных травм. В пресс-службе ГУ МЧС по Прикамью не смогли оперативно прокомментировать ЧП на мясокомбинате. Генеральный директор ЗАО «Агрофирма «Мясо» Игорь Ким на телефонный звонок корреспондента URA.RU не ответил. Обновлено 13:20 В пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края URA.RU сообщили, что пострадавшими являются работники мясокомбината. они госпитализированы. «Трое мужчин доставлены в больницу. Одному из них оказана необходимая медицинская помощь, он отправлен на амбулаторное лечение. Состояние еще двоих оценивается как удовлетворительное», — пояснили в краевом минздраве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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