14 августа 2023

В Екатеринбурге резко подешевела на 20% аренда коттеджей

© Служба новостей «URA.RU»
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Микрорайон "Палникс". Екатеринбург, коттедж, палникс
Снять коттедж в Екатеринбурге на месяц будет стоить в среднем 52,3 тысячи рублей Фото:

Из-за недостаточного развития рынка частной недвижимости в Екатеринбурге за две недели упала на 21,16% арендная ставка коттеджей. Об этом URA.RU рассказал руководитель пресс-службы агентства недвижимости «Этажи» Ивана Камельских.

«С 27 июля по 11 августа 2023 года в Екатеринбурге подешевела аренда дач, коттеджей и домов в коттеджных поселках на 21,16%. В конце июля средняя стоимость аренды объекта за месяц составляла 63,3 тысячи рублей, 11 августа была зафиксирована цена в 52,3 тысячи рублей», — следует из динамики цен недвижимости на сайте Restate.

По словам Ивана Камельских, рынок аренды загородной недвижимости очень нестабилен, так как во-первых, зависит от сезонности спроса, а во-вторых — в России он недостаточно развит. «Поэтому даже незначительные изменения цен на объекты, ведут к коррекции средней стоимости, просто из-за эффекта малой базы», — сказал собеседник агентства.

Примечательно, что за тот же период времени средняя стоимость частных домов показала обратную тенденцию — за две недели она выросла на 0,3% с 8,08 млн до 8,11 млн рублей. Также изменилась и цена земельных участков в Екатеринбурге. С 27 июля по 11 августа она подешевела с 254,6 тысяч до 238,7 тысяч рублей за 100 квадратных метров (-6,66%).

Ранее URA.RU писало, что за вторую половину июля 2023 года в столице Урала выросли средние цены частных домов почти на миллион рублей. С 13 июля по 27 июля они подорожали на 11,23%.

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Из-за недостаточного развития рынка частной недвижимости в Екатеринбурге за две недели упала на 21,16% арендная ставка коттеджей. Об этом URA.RU рассказал руководитель пресс-службы агентства недвижимости «Этажи» Ивана Камельских. «С 27 июля по 11 августа 2023 года в Екатеринбурге подешевела аренда дач, коттеджей и домов в коттеджных поселках на 21,16%. В конце июля средняя стоимость аренды объекта за месяц составляла 63,3 тысячи рублей, 11 августа была зафиксирована цена в 52,3 тысячи рублей», — следует из динамики цен недвижимости на сайте Restate. По словам Ивана Камельских, рынок аренды загородной недвижимости очень нестабилен, так как во-первых, зависит от сезонности спроса, а во-вторых — в России он недостаточно развит. «Поэтому даже незначительные изменения цен на объекты, ведут к коррекции средней стоимости, просто из-за эффекта малой базы», — сказал собеседник агентства. Примечательно, что за тот же период времени средняя стоимость частных домов показала обратную тенденцию — за две недели она выросла на 0,3% с 8,08 млн до 8,11 млн рублей. Также изменилась и цена земельных участков в Екатеринбурге. С 27 июля по 11 августа она подешевела с 254,6 тысяч до 238,7 тысяч рублей за 100 квадратных метров (-6,66%). Ранее URA.RU писало, что за вторую половину июля 2023 года в столице Урала выросли средние цены частных домов почти на миллион рублей. С 13 июля по 27 июля они подорожали на 11,23%.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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