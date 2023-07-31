В Екатеринбурге почти на миллион рублей подорожали частные дома

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Коттеджи. Тюмень, коттедж, коттеджи, частный дом, кирпичный дом, дом
Частные дома в Екатеринбурге подорожали на 900 тысяч рублей Фото:

С 13 июля по 17 июля 2023 года в Екатеринбурге выросли средние цены частных домов до 8 млн рублей. Еще две недели назад стоимость составляла 7,1 млн рублей. Это следует из динамики цен на недвижимость на сайте Restate.

Дачи, коттеджи и дома в коттеджных поселках подорожали на 11,23%. За последние 14 дней средняя стоимость выросла с 7,17 млн до 8 млн рублей. За тот же период цены на земельные участки поднялись на 15,12%. 100 квадратных метров земли оценивают в 254,6 тысяч рублей, 13 июля стоимость составляла 216,1 тысяч рублей.

Также с 51 тысячи рублей на 19,49% выросла арендная ставка частных домов. Теперь месяц проживания екатеринбуржцам обойдется в 63,3 тысячи рублей.

Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге упали цены на аренду домов. Разница в стоимости составила более 30%.

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С 13 июля по 17 июля 2023 года в Екатеринбурге выросли средние цены частных домов до 8 млн рублей. Еще две недели назад стоимость составляла 7,1 млн рублей. Это следует из динамики цен на недвижимость на сайте Restate. Дачи, коттеджи и дома в коттеджных поселках подорожали на 11,23%. За последние 14 дней средняя стоимость выросла с 7,17 млн до 8 млн рублей. За тот же период цены на земельные участки поднялись на 15,12%. 100 квадратных метров земли оценивают в 254,6 тысяч рублей, 13 июля стоимость составляла 216,1 тысяч рублей. Также с 51 тысячи рублей на 19,49% выросла арендная ставка частных домов. Теперь месяц проживания екатеринбуржцам обойдется в 63,3 тысячи рублей. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге упали цены на аренду домов. Разница в стоимости составила более 30%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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