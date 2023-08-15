Сотрудник пермской колонии стал фигурантом уголовного дела из-за мобильного телефона

Сотрудник колонии передал телефон осужденному Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Следственное управление СК РФ по Пермскому краю подозревает сотрудника одной из пермских колоний в превышении должностных полномочий. Как сообщает пресс-служба следкома на сайте ведомства, в 2022 году он передал заключенному мобильный телефон с выходом в интернет.

«Следственными органами СУ СК РФ по Пермскому краю возбуждено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника исправительного учреждения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)», — говорится в сообщении. Он уже уволен с должности.

Сейчас идут следственные действия. Ранее URA.RU сообщало, что уголовное дело было возбуждено в отношении замначальника ИК-37 Андрея Шварева. Заключенные жаловались на вымогательство с его стороны.