Сотрудник пермской колонии стал фигурантом уголовного дела из-за мобильного телефона

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Сотрудник колонии передал телефон осужденному Фото:

Следственное управление СК РФ по Пермскому краю подозревает сотрудника одной из пермских колоний в превышении должностных полномочий. Как сообщает пресс-служба следкома на сайте ведомства, в 2022 году он передал заключенному мобильный телефон с выходом в интернет.

«Следственными органами СУ СК РФ по Пермскому краю возбуждено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника исправительного учреждения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)», — говорится в сообщении. Он уже уволен с должности.

Сейчас идут следственные действия. Ранее URA.RU сообщало, что уголовное дело было возбуждено в отношении замначальника ИК-37 Андрея Шварева. Заключенные жаловались на вымогательство с его стороны.

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Следственное управление СК РФ по Пермскому краю подозревает сотрудника одной из пермских колоний в превышении должностных полномочий. Как сообщает пресс-служба следкома на сайте ведомства, в 2022 году он передал заключенному мобильный телефон с выходом в интернет. «Следственными органами СУ СК РФ по Пермскому краю возбуждено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника исправительного учреждения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)», — говорится в сообщении. Он уже уволен с должности. Сейчас идут следственные действия. Ранее URA.RU сообщало, что уголовное дело было возбуждено в отношении замначальника ИК-37 Андрея Шварева. Заключенные жаловались на вымогательство с его стороны.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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