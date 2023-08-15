15 августа 2023

Въехавшего в опору ресторана челябинца пять раз привлекали за скоростную езду

© Служба новостей «URA.RU»
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Дача. Водитель. Клипарт. Курган, машина, автомобилист, водитель, водительские права, вождение, руки
Виновник аварии имеет водительский стаж 26 лет Фото:

Въехавшего в Сатке (Челябинская область) в опору ресторана «Бургер кинг» водителя в 2023 году пять раз привлекали к административной ответственности за быструю езду. Как URA.RU сообщили в пресс-службе главного управления ГИБДД по региону, машина при ДТП 15 августа получила повреждения.

«Водитель автомобиля Kia Seltos в 2023 году пять раз привлекался к административной ответственности за превышение установленной скорости движения. В результате ДТП никто из людей не пострадал, автомобиль получил механические повреждения», — отметили URA.RU в ГИБДД.

В настоящий момент сотрудники отдела ГИБДД отдела полиции по Саткинскому району устанавливают обстоятельства случившегося на улице Пролетарской. Известно, что ДТП произошло в 15 часов 30 минут возле дома № 29-а. Водителю 56 лет, за рулем он 26 лет.

Согласно предварительным данным, водитель находился на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог улиц Пролетарской и Металлургов. При повороте налево со второстепенной дороги мужчина не справился с управлением и наехал на опору ресторана «Бургер кинг».

Как заметно в видеоролике, поблизости в момент столкновения находилась молодая пара, которая вышла из здания. Столкновения людей с машиной не произошло.

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Въехавшего в Сатке (Челябинская область) в опору ресторана «Бургер кинг» водителя в 2023 году пять раз привлекали к административной ответственности за быструю езду. Как URA.RU сообщили в пресс-службе главного управления ГИБДД по региону, машина при ДТП 15 августа получила повреждения. «Водитель автомобиля Kia Seltos в 2023 году пять раз привлекался к административной ответственности за превышение установленной скорости движения. В результате ДТП никто из людей не пострадал, автомобиль получил механические повреждения», — отметили URA.RU в ГИБДД. В настоящий момент сотрудники отдела ГИБДД отдела полиции по Саткинскому району устанавливают обстоятельства случившегося на улице Пролетарской. Известно, что ДТП произошло в 15 часов 30 минут возле дома № 29-а. Водителю 56 лет, за рулем он 26 лет. Согласно предварительным данным, водитель находился на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог улиц Пролетарской и Металлургов. При повороте налево со второстепенной дороги мужчина не справился с управлением и наехал на опору ресторана «Бургер кинг». Как заметно в видеоролике, поблизости в момент столкновения находилась молодая пара, которая вышла из здания. Столкновения людей с машиной не произошло.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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