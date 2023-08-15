Въехавшего в опору ресторана челябинца пять раз привлекали за скоростную езду

16 августа 2023 в 11:18 Размер текста - 17 +

Виновник аварии имеет водительский стаж 26 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Въехавшего в Сатке (Челябинская область) в опору ресторана «Бургер кинг» водителя в 2023 году пять раз привлекали к административной ответственности за быструю езду. Как URA.RU сообщили в пресс-службе главного управления ГИБДД по региону, машина при ДТП 15 августа получила повреждения. «Водитель автомобиля Kia Seltos в 2023 году пять раз привлекался к административной ответственности за превышение установленной скорости движения. В результате ДТП никто из людей не пострадал, автомобиль получил механические повреждения», — отметили URA.RU в ГИБДД. В настоящий момент сотрудники отдела ГИБДД отдела полиции по Саткинскому району устанавливают обстоятельства случившегося на улице Пролетарской. Известно, что ДТП произошло в 15 часов 30 минут возле дома № 29-а. Водителю 56 лет, за рулем он 26 лет. Согласно предварительным данным, водитель находился на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог улиц Пролетарской и Металлургов. При повороте налево со второстепенной дороги мужчина не справился с управлением и наехал на опору ресторана «Бургер кинг». Как заметно в видеоролике, поблизости в момент столкновения находилась молодая пара, которая вышла из здания. Столкновения людей с машиной не произошло.

Въехавшего в Сатке (Челябинская область) в опору ресторана «Бургер кинг» водителя в 2023 году пять раз привлекали к административной ответственности за быструю езду. Как URA.RU сообщили в пресс-службе главного управления ГИБДД по региону, машина при ДТП 15 августа получила повреждения. «Водитель автомобиля Kia Seltos в 2023 году пять раз привлекался к административной ответственности за превышение установленной скорости движения. В результате ДТП никто из людей не пострадал, автомобиль получил механические повреждения», — отметили URA.RU в ГИБДД. В настоящий момент сотрудники отдела ГИБДД отдела полиции по Саткинскому району устанавливают обстоятельства случившегося на улице Пролетарской. Известно, что ДТП произошло в 15 часов 30 минут возле дома № 29-а. Водителю 56 лет, за рулем он 26 лет. Согласно предварительным данным, водитель находился на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог улиц Пролетарской и Металлургов. При повороте налево со второстепенной дороги мужчина не справился с управлением и наехал на опору ресторана «Бургер кинг». Как заметно в видеоролике, поблизости в момент столкновения находилась молодая пара, которая вышла из здания. Столкновения людей с машиной не произошло.