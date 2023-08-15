Челябинск заволокло дымкой

Челябинск 16 августа заволокло дымкой. В городе установились неблагоприятные метеоусловия, скапливаются вредные вещества и зафиксировано повышенное содержание сероводорода. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе министерства экологии.
«По информации Челябинского Гидрометцентра, сегодня, 16 августа, в столице Южного Урала, а также в Верхнем Уфалее, Аргаяше и Бродокалмаке наблюдается дымка. Это связано с увеличением влажности и перепадом ночных и дневных температур. Кроме того, в данный момент наш регион находится в области повышенного давления», — сообщили в пресс-службе.
Также в минэклогии отметили, незначительные превышения по содержанию сероводорода фиксировались в ночные и утренние часы — в Металлургическом районе на 0,08-0,9 ПДК, утром по аэрозольным частицам на 0,03-0,36 ПДК — в Металлургическом, Калининском и Курчатовском районах.
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