15 августа 2023

Челябинск заволокло дымкой

© Служба новостей «URA.RU»
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Дымка наблюдается также в Верхнем Уфалее, Аргаяше и Бродокалмаке Фото:

Челябинск 16 августа заволокло дымкой. В городе установились неблагоприятные метеоусловия, скапливаются вредные вещества и зафиксировано повышенное содержание сероводорода. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе министерства экологии.

«По информации Челябинского Гидрометцентра, сегодня, 16 августа, в столице Южного Урала, а также в Верхнем Уфалее, Аргаяше и Бродокалмаке наблюдается дымка. Это связано с увеличением влажности и перепадом ночных и дневных температур. Кроме того, в данный момент наш регион находится в области повышенного давления», — сообщили в пресс-службе.

Также в минэклогии отметили, незначительные превышения по содержанию сероводорода фиксировались в ночные и утренние часы — в Металлургическом районе на 0,08-0,9 ПДК, утром по аэрозольным частицам на 0,03-0,36 ПДК — в Металлургическом, Калининском и Курчатовском районах.

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Челябинск 16 августа заволокло дымкой. В городе установились неблагоприятные метеоусловия, скапливаются вредные вещества и зафиксировано повышенное содержание сероводорода. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе министерства экологии. «По информации Челябинского Гидрометцентра, сегодня, 16 августа, в столице Южного Урала, а также в Верхнем Уфалее, Аргаяше и Бродокалмаке наблюдается дымка. Это связано с увеличением влажности и перепадом ночных и дневных температур. Кроме того, в данный момент наш регион находится в области повышенного давления», — сообщили в пресс-службе. Также в минэклогии отметили, незначительные превышения по содержанию сероводорода фиксировались в ночные и утренние часы — в Металлургическом районе на 0,08-0,9 ПДК, утром по аэрозольным частицам на 0,03-0,36 ПДК — в Металлургическом, Калининском и Курчатовском районах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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