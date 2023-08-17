В Среднеуральске судят женщину, которая на 2,5 млн обманула детей с поездкой в Париж

18 августа 2023 в 09:57 Размер текста - 17 +

Дети так и не увидели ни Парижа, ни денег (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Верхней Пышме (Свердловская область) стартовал суд над женщиной, которую 26 родителей обвинили в мошенничестве. По их словам, Евгения Л. собрала 2,5 миллиона рублей на поездку детей в Париж, но потратила их на открытие своего магазина. Подробности URA.RU рассказала одна из мам, Наталия Коробицына. «Жительница Среднеуральска, Евгения Л., обманула детей двух танцевальных коллективов и их родителей. Собрав более 2,5 млн на поездку в Париж (финал конкурса при поддержке ЮНЕСКО по итогам первых призовых мест), потратила деньги на свои нужды, обманывая родителей, руководителя коллективов. Она успешно ездит отдыхать на море, ведет бизнес — цветочный магазин и салон красоты», — рассказала Коробицына. Родители — 26 пострадавших — осенью прошлого года подали заявление в полицию. Суд над обвиняемой начался сегодня, 18 августа. «Надеемся, что эта история получит широкую огласку. Мошенники не должны безнаказанно воровать у детей мечту, а у их родителей деньги для существования», — добавила Наталия. У агентства не оказалось в доступе телефона обвиняемой. Редакция готова предоставить ей площадку для высказывания своего мнения.

В Верхней Пышме (Свердловская область) стартовал суд над женщиной, которую 26 родителей обвинили в мошенничестве. По их словам, Евгения Л. собрала 2,5 миллиона рублей на поездку детей в Париж, но потратила их на открытие своего магазина. Подробности URA.RU рассказала одна из мам, Наталия Коробицына. «Жительница Среднеуральска, Евгения Л., обманула детей двух танцевальных коллективов и их родителей. Собрав более 2,5 млн на поездку в Париж (финал конкурса при поддержке ЮНЕСКО по итогам первых призовых мест), потратила деньги на свои нужды, обманывая родителей, руководителя коллективов. Она успешно ездит отдыхать на море, ведет бизнес — цветочный магазин и салон красоты», — рассказала Коробицына. Родители — 26 пострадавших — осенью прошлого года подали заявление в полицию. Суд над обвиняемой начался сегодня, 18 августа. «Надеемся, что эта история получит широкую огласку. Мошенники не должны безнаказанно воровать у детей мечту, а у их родителей деньги для существования», — добавила Наталия. У агентства не оказалось в доступе телефона обвиняемой. Редакция готова предоставить ей площадку для высказывания своего мнения.