17 августа 2023

В Среднеуральске судят женщину, которая на 2,5 млн обманула детей с поездкой в Париж

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Парижа. Париж, эйфелева башня, париж, сена, франция
Дети так и не увидели ни Парижа, ни денег (архивное фото) Фото:

В Верхней Пышме (Свердловская область) стартовал суд над женщиной, которую 26 родителей обвинили в мошенничестве. По их словам, Евгения Л. собрала 2,5 миллиона рублей на поездку детей в Париж, но потратила их на открытие своего магазина. Подробности URA.RU рассказала одна из мам, Наталия Коробицына.

«Жительница Среднеуральска, Евгения Л., обманула детей двух танцевальных коллективов и их родителей. Собрав более 2,5 млн на поездку в Париж (финал конкурса при поддержке ЮНЕСКО по итогам первых призовых мест), потратила деньги на свои нужды, обманывая родителей, руководителя коллективов. Она успешно ездит отдыхать на море, ведет бизнес — цветочный магазин и салон красоты», — рассказала Коробицына.

Родители — 26 пострадавших — осенью прошлого года подали заявление в полицию. Суд над обвиняемой начался сегодня, 18 августа. «Надеемся, что эта история получит широкую огласку. Мошенники не должны безнаказанно воровать у детей мечту, а у их родителей деньги для существования», — добавила Наталия.

У агентства не оказалось в доступе телефона обвиняемой. Редакция готова предоставить ей площадку для высказывания своего мнения.

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В Верхней Пышме (Свердловская область) стартовал суд над женщиной, которую 26 родителей обвинили в мошенничестве. По их словам, Евгения Л. собрала 2,5 миллиона рублей на поездку детей в Париж, но потратила их на открытие своего магазина. Подробности URA.RU рассказала одна из мам, Наталия Коробицына. «Жительница Среднеуральска, Евгения Л., обманула детей двух танцевальных коллективов и их родителей. Собрав более 2,5 млн на поездку в Париж (финал конкурса при поддержке ЮНЕСКО по итогам первых призовых мест), потратила деньги на свои нужды, обманывая родителей, руководителя коллективов. Она успешно ездит отдыхать на море, ведет бизнес — цветочный магазин и салон красоты», — рассказала Коробицына. Родители — 26 пострадавших — осенью прошлого года подали заявление в полицию. Суд над обвиняемой начался сегодня, 18 августа. «Надеемся, что эта история получит широкую огласку. Мошенники не должны безнаказанно воровать у детей мечту, а у их родителей деньги для существования», — добавила Наталия. У агентства не оказалось в доступе телефона обвиняемой. Редакция готова предоставить ей площадку для высказывания своего мнения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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