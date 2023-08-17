Бывший замглавы Екатеринбурга построит многоэтажку

В Екатеринбурге построят 25-этажный жилой дом на 513 квартир. Здание появится в микрорайоне ВИЗ, а строить его будет бывший замглавы города Евгений Архипов (компания «Формула строительства»).
Согласно опубликованной в Единой информационной системе жилищного строительства документации, здание на перекрестке улиц Викулова и Плотников будет состоять из трех подъездов. В первом расположатся девять квартир на этаже, во втором — восемь, в третьем — шесть. Площадь жилых помещений колеблется в промежутке от 26 до 86 квадратных метров, общая площадь составит 26 тысяч квадратных метров.
При этом подземного паркинга не будет, а мест на наземной стоянке будет только 23. Ключи дольщикам будут выдавать в конце первой половины 2026 года.
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