Бывший замглавы Екатеринбурга построит многоэтажку

На ВИЗе в Екатеринбурге построят многоэтажку на 513 квартир

18 августа 2023 в 11:40 Размер текста - 17 +

На улице Викулова в Екатеринбурге появится новая 25-этажка Проектная декларация В Екатеринбурге построят 25-этажный жилой дом на 513 квартир. Здание появится в микрорайоне ВИЗ, а строить его будет бывший замглавы города Евгений Архипов (компания «Формула строительства»). Согласно опубликованной в Единой информационной системе жилищного строительства документации, здание на перекрестке улиц Викулова и Плотников будет состоять из трех подъездов. В первом расположатся девять квартир на этаже, во втором — восемь, в третьем — шесть. Площадь жилых помещений колеблется в промежутке от 26 до 86 квадратных метров, общая площадь составит 26 тысяч квадратных метров. При этом подземного паркинга не будет, а мест на наземной стоянке будет только 23. Ключи дольщикам будут выдавать в конце первой половины 2026 года.

В Екатеринбурге построят 25-этажный жилой дом на 513 квартир. Здание появится в микрорайоне ВИЗ, а строить его будет бывший замглавы города Евгений Архипов (компания «Формула строительства»). Согласно опубликованной в Единой информационной системе жилищного строительства документации, здание на перекрестке улиц Викулова и Плотников будет состоять из трех подъездов. В первом расположатся девять квартир на этаже, во втором — восемь, в третьем — шесть. Площадь жилых помещений колеблется в промежутке от 26 до 86 квадратных метров, общая площадь составит 26 тысяч квадратных метров. При этом подземного паркинга не будет, а мест на наземной стоянке будет только 23. Ключи дольщикам будут выдавать в конце первой половины 2026 года.