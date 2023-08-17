Риэлторы назвали районы Тюмени с самыми дешевыми дачами

Тюменские риэлторы проанализировали спрос и цены в сегменте дачных участков

18 августа 2023 в 14:21 Размер текста - 17 +

Самые дешевые дачи стоят от полумиллиона рублей, но Тюменцы предпочитают ухоженные участки за 1,5 миллиона Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени большая часть дачных участков продается по цене до полутора миллионов рублей. Об этом URA.RU рассказали в агентстве недвижимости «Этажи». «В 203 году самыми популярными были дачи с бюджетом покупки от миллиона до полутора миллионов рублей. Чуть хуже продавались дачи стоимостью до миллиона., а самые низкие продажи в сегменте свыше 1,5 миллиона рублей», — пояснили URA.RU в «Этажах». Как отмечают риэлторы, самые дешевые дачи по цене от 500 тысяч рублей можно купить сейчас в СНТ на Велижанском тракте. Дачи с ценником от миллиона выбирают на том же Велижанском, а так же на Салаирском и Московском трактах. Последний так же является районом покупки самых дорогих дач, цена которых превышает два миллиона рублей. Ранее URA.RU рассказало, что при покупке дачи нужно обратить внимание на несколько важных факторов. Это необходимо, чтобы в будущем не пожалеть о покупке.

В Тюмени большая часть дачных участков продается по цене до полутора миллионов рублей. Об этом URA.RU рассказали в агентстве недвижимости «Этажи». «В 203 году самыми популярными были дачи с бюджетом покупки от миллиона до полутора миллионов рублей. Чуть хуже продавались дачи стоимостью до миллиона., а самые низкие продажи в сегменте свыше 1,5 миллиона рублей», — пояснили URA.RU в «Этажах». Как отмечают риэлторы, самые дешевые дачи по цене от 500 тысяч рублей можно купить сейчас в СНТ на Велижанском тракте. Дачи с ценником от миллиона выбирают на том же Велижанском, а так же на Салаирском и Московском трактах. Последний так же является районом покупки самых дорогих дач, цена которых превышает два миллиона рублей. Ранее URA.RU рассказало, что при покупке дачи нужно обратить внимание на несколько важных факторов. Это необходимо, чтобы в будущем не пожалеть о покупке.