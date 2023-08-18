ВТБ будет выдавать ипотеку с 18 лет

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Ярмарка недвижимости и кредитов. Челябинск, банк, ипотека, ярмарка недвижимости, втб
ВТБ разрешил брать ипотеку с 18 лет Фото:

ВТБ снизил минимальный возраст для получения ипотеки до 18 лет. Ранее этот возраст составлял 21 год. Об этом рассказали в пресс-службе банка.

«С сегодняшнего дня мы снижаем минимальный возраст для получения ипотеки до 18 лет», — сообщается на официальном сайте банка. Там добавили, что прежде право оформления ипотеки наступало только с 21 года.

Начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин отметил, что молодые люди в возрасте 18-21 года уже имеют средние депозиты в размере 388 тысяч рублей. Учитывая это, при поддержке родителей они могут оформить свой первый жилищный кредит, заключил Бабин.

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ВТБ снизил минимальный возраст для получения ипотеки до 18 лет. Ранее этот возраст составлял 21 год. Об этом рассказали в пресс-службе банка. «С сегодняшнего дня мы снижаем минимальный возраст для получения ипотеки до 18 лет», — сообщается на официальном сайте банка. Там добавили, что прежде право оформления ипотеки наступало только с 21 года. Начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин отметил, что молодые люди в возрасте 18-21 года уже имеют средние депозиты в размере 388 тысяч рублей. Учитывая это, при поддержке родителей они могут оформить свой первый жилищный кредит, заключил Бабин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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