ВТБ будет выдавать ипотеку с 18 лет

ВТБ разрешил брать ипотеку с 18 лет
ВТБ снизил минимальный возраст для получения ипотеки до 18 лет. Ранее этот возраст составлял 21 год. Об этом рассказали в пресс-службе банка.
«С сегодняшнего дня мы снижаем минимальный возраст для получения ипотеки до 18 лет», —
Начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин отметил, что молодые люди в возрасте 18-21 года уже имеют средние депозиты в размере 388 тысяч рублей. Учитывая это, при поддержке родителей они могут оформить свой первый жилищный кредит, заключил Бабин.
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