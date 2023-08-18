Глава СКР Бастрыкин требует проверить, почему в челябинском доме нет горячей воды

19 августа 2023 в 16:54 Размер текста - 17 +

Горячей воды в доме нет, а счета за нее продолжают приходить Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по факту отсутствия горячей воды в многоквартирном доме в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба СКР. «Глава СК России поставил на контроль проверку по обращению об отсутствии горячего водоснабжения в многоквартирном доме в городе Челябинске. К председателю СКР женщина обратилась через его приемную во «ВКонтакте», — отмечают в ведомстве. Со слов женщины, в апреле в их доме сломался бойлер. Управляющая компания не занимается его восстановлением, а квитанции за горячую воду жильцы получают до сих пор. В Следственном управлении Следственного комитета по Челябинской области уже началась проверка по данному факту. Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального ведомства Петру Решетникову подготовить доклад о промежуточных результатах проверки, а также принятых мерах для исправления ситуации. Ранее в Челябинске выросло число аварий на сетях теплоснабжения, город приблизился к коммунальной катастрофе. Количество прорывов уже более 300. Местные жители остаются без горячей воды на несколько недель.

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по факту отсутствия горячей воды в многоквартирном доме в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба СКР. «Глава СК России поставил на контроль проверку по обращению об отсутствии горячего водоснабжения в многоквартирном доме в городе Челябинске. К председателю СКР женщина обратилась через его приемную во «ВКонтакте», — отмечают в ведомстве. Со слов женщины, в апреле в их доме сломался бойлер. Управляющая компания не занимается его восстановлением, а квитанции за горячую воду жильцы получают до сих пор. В Следственном управлении Следственного комитета по Челябинской области уже началась проверка по данному факту. Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального ведомства Петру Решетникову подготовить доклад о промежуточных результатах проверки, а также принятых мерах для исправления ситуации. Ранее в Челябинске выросло число аварий на сетях теплоснабжения, город приблизился к коммунальной катастрофе. Количество прорывов уже более 300. Местные жители остаются без горячей воды на несколько недель.