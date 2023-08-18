18 августа 2023

Глава СКР Бастрыкин требует проверить, почему в челябинском доме нет горячей воды

© Служба новостей «URA.RU»
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Горячей воды в доме нет, а счета за нее продолжают приходить Фото:

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по факту отсутствия горячей воды в многоквартирном доме в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

«Глава СК России поставил на контроль проверку по обращению об отсутствии горячего водоснабжения в многоквартирном доме в городе Челябинске. К председателю СКР женщина обратилась через его приемную во «ВКонтакте», — отмечают в ведомстве.

Со слов женщины, в апреле в их доме сломался бойлер. Управляющая компания не занимается его восстановлением, а квитанции за горячую воду жильцы получают до сих пор. В Следственном управлении Следственного комитета по Челябинской области уже началась проверка по данному факту. Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального ведомства Петру Решетникову подготовить доклад о промежуточных результатах проверки, а также принятых мерах для исправления ситуации.

Ранее в Челябинске выросло число аварий на сетях теплоснабжения, город приблизился к коммунальной катастрофе. Количество прорывов уже более 300. Местные жители остаются без горячей воды на несколько недель.

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Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по факту отсутствия горячей воды в многоквартирном доме в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба СКР. «Глава СК России поставил на контроль проверку по обращению об отсутствии горячего водоснабжения в многоквартирном доме в городе Челябинске. К председателю СКР женщина обратилась через его приемную во «ВКонтакте», — отмечают в ведомстве. Со слов женщины, в апреле в их доме сломался бойлер. Управляющая компания не занимается его восстановлением, а квитанции за горячую воду жильцы получают до сих пор. В Следственном управлении Следственного комитета по Челябинской области уже началась проверка по данному факту. Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального ведомства Петру Решетникову подготовить доклад о промежуточных результатах проверки, а также принятых мерах для исправления ситуации. Ранее в Челябинске выросло число аварий на сетях теплоснабжения, город приблизился к коммунальной катастрофе. Количество прорывов уже более 300. Местные жители остаются без горячей воды на несколько недель.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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