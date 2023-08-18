Глава СКР Бастрыкин требует проверить, почему в челябинском доме нет горячей воды

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по факту отсутствия горячей воды в многоквартирном доме в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба СКР.
«Глава СК России поставил на контроль проверку по обращению об отсутствии горячего водоснабжения в многоквартирном доме в городе Челябинске. К председателю СКР женщина обратилась через его приемную во «ВКонтакте», — отмечают в ведомстве.
Со слов женщины, в апреле в их доме сломался бойлер. Управляющая компания не занимается его восстановлением, а квитанции за горячую воду жильцы получают до сих пор. В Следственном управлении Следственного комитета по Челябинской области уже началась проверка по данному факту. Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального ведомства Петру Решетникову подготовить доклад о промежуточных результатах проверки, а также принятых мерах для исправления ситуации.
Ранее в Челябинске выросло число аварий на сетях теплоснабжения, город приблизился к коммунальной катастрофе. Количество прорывов уже более 300. Местные жители остаются без горячей воды на несколько недель.
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