Челябинск приблизился к коммунальной катастрофе из-за массовых аварий на сетях

Жители продолжают жаловаться на отсутствие водоснабжения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинске выросло число аварий на сетях теплоснабжения, город приблизился к коммунальной катастрофе. Количество прорывов уже переросло за 300. Местные жители остаются без горячей воды.

«Горячей воды нет уже несколько недель. При этом, согласно объявлению, ее должны были дать еще пару дней назад. Но до сих пор приходиться мыться в тазике», — сообщают читатели URA.RU.

По данным источника в отрасли, в настоящее время число аварий на сетях перевалило за 300. Меньше недели назад их было чуть более 260. По словам источника, в компании-операторе, МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети» (ЧКТС), не хватает людей, отремонтировать все проблемные участки. Подготовка к отопительному сезону остается на грани срыва. URA.RU связалось с генеральным директором МУП «ЧКТС» Дмитрием Мухиным. По его словам, сотрудники работают. По сводкам, количество отключений в городе снизилось с 800 до 300. Жителям не стоит переживать.

Ситуацию с горячим водоснабжением обсуждали на аппаратном совещании в мэрии Челябинска 14 августа. После завершения четвертого этапа опрессовки без горячей воды остаются более 100 многоквартирных домов. Вице-мэр Александр Астахов заявил, что устранение аварийных ситуаций на теплосетях находится на ежедневном контроле. Глава города Наталья Котова дала поручение Астахову постоянно информировать о происходящем СМИ.

Проблемой теплоснабжения Челябинска заинтересовалась прокуратура. МУП «ЧКТС» ждут проверки, в ходе которых будут выявлены виновные в нарушении графика опрессовок и срыве подготовки к отопительному сезону.

О проблеме на сетях МУП «ЧКТС» сообщалось еще неделю назад. Особую тревогу вызывает тот факт, что горячая вода, температурой свыше 70 градусов, может выйти на поверхность. Это создает опасность для всех жителей города. В мэрии URA.RU заявили, что с объемами ремонта все предприятия справляются.