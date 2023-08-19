В челябинском поселке отремонтируют крышу школы, за которую губернатор отчитал власти

Ремонтом крыши школы власти занялись за две недели до 1 сентября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В поселке Локомотивный в Челябинской области ищут подрядчика для ремонта крыши МКОУ «СОШ№2», за ужасное состояние которой губернатор Алексей Текслер отругал местных чиновников. Информация о поиске подрядчика размещена на сайте госзакупок.

«Текущий ремонт кровли Муниципального казенного общеобразовательного учреждения „Средняя общеобразовательная школа №2“ Локомотивного городского округа Челябинской области, поселок городского типа Локомотивный, Челябинской области, ул. Школьная, д. 25. Начальная цена — 7 244 965,20 рублей», — указано на портале.

Подрядчика ищет администрация Локомотивного городского округа Челябинской области. Подать заявку на участие можно до 28 августа. Но подрядчика определят только 30 августа, почти накануне Дня знаний, когда дети должны вернуться в школу.

В прошлом году губернатор Челябинской области Алексей Текслер отчитал руководство Локомотивного городского округа (Карталинский район, Челябинская область) за ужасное состояние единственной в поселке школы №2. Глава региона напомнил, что еще в прошлый свой визит потребовал решить проблему с кровлей здания, которая протекает десятки лет.

В июле этого года школу в поселке Локомотивный затопило после ливня. На видео, снятом заместителем директора МКОУ «СОШ №2» Людмилой Максимовой, было показано, как по стенам и с крыши здания школы течет вода, пол в классах и коридоре залит водой, везде стоят ведра.