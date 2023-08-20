В Госдуме предложили дать вторую пенсию детям-инвалидам погибших участников СВО

21 августа 2023 в 03:07 Размер текста - 17 +

Дети-инвалиды погибших участников СВО смогут получать два вида пенсий Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В России детям-инвалидам, чьи кормильцы погибли в зоне спецоперации, предлагают выплачивать две пенсии. Об этом говорится в законопроекте, который разработала фракция ЛДПР в Госдуме РФ. «Дети-инвалиды, потерявшие кормильца и имеющие таким образом право на два различных вида пенсий, получают одну наиболее выгодную по размеру. Это посчитали несправедливым в думской фракции ЛДПР, где разработали законопроект, позволяющий ставшим сиротами детям участников СВО получать две пенсии», — пишет «Парламентская газета» со ссылкой на законопроект. Законопроект может быть рассмотрен осенью. Ожидается, что он вступит в силу с 1 января 2024 года. Участники СВО и их дети пользуются льготами при поступлении в вузы. Они имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте, лекарства, путевки в санаторий, госстрахование здоровья и жизни и другие льготы.

В России детям-инвалидам, чьи кормильцы погибли в зоне спецоперации, предлагают выплачивать две пенсии. Об этом говорится в законопроекте, который разработала фракция ЛДПР в Госдуме РФ. «Дети-инвалиды, потерявшие кормильца и имеющие таким образом право на два различных вида пенсий, получают одну наиболее выгодную по размеру. Это посчитали несправедливым в думской фракции ЛДПР, где разработали законопроект, позволяющий ставшим сиротами детям участников СВО получать две пенсии», — пишет «Парламентская газета» со ссылкой на законопроект. Законопроект может быть рассмотрен осенью. Ожидается, что он вступит в силу с 1 января 2024 года. Участники СВО и их дети пользуются льготами при поступлении в вузы. Они имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте, лекарства, путевки в санаторий, госстрахование здоровья и жизни и другие льготы.