20 августа 2023

В Госдуме предложили дать вторую пенсию детям-инвалидам погибших участников СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Дети-инвалиды погибших участников СВО смогут получать два вида пенсий Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В России детям-инвалидам, чьи кормильцы погибли в зоне спецоперации, предлагают выплачивать две пенсии. Об этом говорится в законопроекте, который разработала фракция ЛДПР в Госдуме РФ.

«Дети-инвалиды, потерявшие кормильца и имеющие таким образом право на два различных вида пенсий, получают одну наиболее выгодную по размеру. Это посчитали несправедливым в думской фракции ЛДПР, где разработали законопроект, позволяющий ставшим сиротами детям участников СВО получать две пенсии», — пишет «Парламентская газета» со ссылкой на законопроект.

Законопроект может быть рассмотрен осенью. Ожидается, что он вступит в силу с 1 января 2024 года.

Участники СВО и их дети пользуются льготами при поступлении в вузы. Они имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте, лекарства, путевки в санаторий, госстрахование здоровья и жизни и другие льготы.

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В России детям-инвалидам, чьи кормильцы погибли в зоне спецоперации, предлагают выплачивать две пенсии. Об этом говорится в законопроекте, который разработала фракция ЛДПР в Госдуме РФ. «Дети-инвалиды, потерявшие кормильца и имеющие таким образом право на два различных вида пенсий, получают одну наиболее выгодную по размеру. Это посчитали несправедливым в думской фракции ЛДПР, где разработали законопроект, позволяющий ставшим сиротами детям участников СВО получать две пенсии», — пишет «Парламентская газета» со ссылкой на законопроект. Законопроект может быть рассмотрен осенью. Ожидается, что он вступит в силу с 1 января 2024 года. Участники СВО и их дети пользуются льготами при поступлении в вузы. Они имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте, лекарства, путевки в санаторий, госстрахование здоровья и жизни и другие льготы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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