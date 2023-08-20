В Госдуме предложили дать вторую пенсию детям-инвалидам погибших участников СВО

В России детям-инвалидам, чьи кормильцы погибли в зоне спецоперации, предлагают выплачивать две пенсии. Об этом говорится в законопроекте, который разработала фракция ЛДПР в Госдуме РФ.
«Дети-инвалиды, потерявшие кормильца и имеющие таким образом право на два различных вида пенсий, получают одну наиболее выгодную по размеру. Это посчитали несправедливым в думской фракции ЛДПР, где разработали законопроект, позволяющий ставшим сиротами детям участников СВО получать две пенсии», — пишет «Парламентская газета» со ссылкой на законопроект.
Законопроект может быть рассмотрен осенью. Ожидается, что он вступит в силу с 1 января 2024 года.
Участники СВО и их дети пользуются льготами при поступлении в вузы. Они имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте, лекарства, путевки в санаторий, госстрахование здоровья и жизни и другие льготы.
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