NBC: власти Украины оказались сбиты с толку из-за задержки поставок F-16

22 августа 2023 в 01:11 Размер текста - 17 +

В Киеве не решаются критиковать задержку с поставкой истребителей Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В правительстве Украины расстроены отложенными поставками американских истребителей четвертого поколения F-16, но публично осуждать проблему не решаются. Об этом рассказали украинские чиновники. «Задержки сбили с толку и разочаровали Киев, а также военнослужащих на передовой. Публично обсуждать объяснения США по поводу задержки не решаются, потому что F-16 — „деликатная“ тема», — передает слова чиновников телеканал NBC. Вашингтон отмечает необходимость учить отобранных пилотов ВСУ английскому языку, чтобы они свободно читали руководства по эксплуатации истребителей, передает телеканал. Киеву также необходимо подготовить технический персонал для обслуживания F-16, а это означает, что украинские эскадрильи будут готовы к сражениям самое раннее следующим летом, если не позже, сообщает NBC. Киев получил лишь одобрение от Вашингтона для обучения своих пилотов и обещание о предстоящих поставках истребителей через несколько месяцев. При этом ряд западных аналитиков выступили с мнением, что F-16 не помогут ВСУ в бою. При одобрении США Нидерланды собираются передать Украине 42 истребителя, Дания — еще 19 самолетов.

В правительстве Украины расстроены отложенными поставками американских истребителей четвертого поколения F-16, но публично осуждать проблему не решаются. Об этом рассказали украинские чиновники. «Задержки сбили с толку и разочаровали Киев, а также военнослужащих на передовой. Публично обсуждать объяснения США по поводу задержки не решаются, потому что F-16 — „деликатная“ тема», — передает слова чиновников телеканал NBC. Вашингтон отмечает необходимость учить отобранных пилотов ВСУ английскому языку, чтобы они свободно читали руководства по эксплуатации истребителей, передает телеканал. Киеву также необходимо подготовить технический персонал для обслуживания F-16, а это означает, что украинские эскадрильи будут готовы к сражениям самое раннее следующим летом, если не позже, сообщает NBC. Киев получил лишь одобрение от Вашингтона для обучения своих пилотов и обещание о предстоящих поставках истребителей через несколько месяцев. При этом ряд западных аналитиков выступили с мнением, что F-16 не помогут ВСУ в бою. При одобрении США Нидерланды собираются передать Украине 42 истребителя, Дания — еще 19 самолетов.