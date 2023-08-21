NBC: власти Украины оказались сбиты с толку из-за задержки поставок F-16

В правительстве Украины расстроены отложенными поставками американских истребителей четвертого поколения F-16, но публично осуждать проблему не решаются. Об этом рассказали украинские чиновники.
«Задержки сбили с толку и разочаровали Киев, а также военнослужащих на передовой. Публично обсуждать объяснения США по поводу задержки не решаются, потому что F-16 — „деликатная“ тема», —
Вашингтон отмечает необходимость учить отобранных пилотов ВСУ английскому языку, чтобы они свободно читали руководства по эксплуатации истребителей, передает телеканал. Киеву также необходимо подготовить технический персонал для обслуживания F-16, а это означает, что украинские эскадрильи будут готовы к сражениям самое раннее следующим летом, если не позже, сообщает NBC.
Киев получил лишь одобрение от Вашингтона для обучения своих пилотов и обещание о предстоящих поставках истребителей через несколько месяцев. При этом ряд западных аналитиков выступили с мнением, что F-16 не помогут ВСУ в бою. При одобрении США Нидерланды собираются передать Украине 42 истребителя, Дания — еще 19 самолетов.
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