WP: «Моссад» вынудил членов «Хезболлы» брать пейджер двумя руками

06 октября 2024 в 06:50 Размер текста - 17 +

Активация происходила при нажатии кнопок на устройстве сразу двумя руками Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Война на Ближнем Востоке Израильская разведка «Моссад» разработала и запрограммировала пейджеры, которые использовала шиитская организация «Хезболла». Встроенная взрывчатка активировалась особым способом — для этого нужно было взять устройство двумя руками. Об этом сообщила газета Washington Post. Новость по теме В Израиле отвергли причастность к подрыву пейджеров в Ливане «Для прочтения зашифрованного сообщения нужно было зажать кнопки сразу двумя руками. Это активировало взрывчатку внутри устройства», — пишет Washington Post. Пейджеры, предназначенные для боевиков «Хезболлы», были внедрены «Моссадом» в Ливане с 2015 года. Новые устройства под тайваньским брендом Apollo содержали более мощную взрывчатку, которую нельзя было обнаружить даже при детальном осмотре. Бренд использовался для прикрытия операции, а сама компания не была осведомлена о реальном предназначении своей продукции, заявила газета. Ранее серия взрывов пейджеров, которые принадлежали членам движения «Хезболла», произошла из-за заминированных аккумуляторов. В результате инцидента пострадали 2,8 тысячи человек, более десятка погибли. В Израиле отвергли причастность к подрыву пейджеров в Ливане. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Израильская разведка «Моссад» разработала и запрограммировала пейджеры, которые использовала шиитская организация «Хезболла». Встроенная взрывчатка активировалась особым способом — для этого нужно было взять устройство двумя руками. Об этом сообщила газета Washington Post. «Для прочтения зашифрованного сообщения нужно было зажать кнопки сразу двумя руками. Это активировало взрывчатку внутри устройства», — пишет Washington Post. Пейджеры, предназначенные для боевиков «Хезболлы», были внедрены «Моссадом» в Ливане с 2015 года. Новые устройства под тайваньским брендом Apollo содержали более мощную взрывчатку, которую нельзя было обнаружить даже при детальном осмотре. Бренд использовался для прикрытия операции, а сама компания не была осведомлена о реальном предназначении своей продукции, заявила газета. Ранее серия взрывов пейджеров, которые принадлежали членам движения «Хезболла», произошла из-за заминированных аккумуляторов. В результате инцидента пострадали 2,8 тысячи человек, более десятка погибли. В Израиле отвергли причастность к подрыву пейджеров в Ливане.