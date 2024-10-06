WP: «Моссад» вынудил членов «Хезболлы» брать пейджер двумя руками

Израильская разведка «Моссад» разработала и запрограммировала пейджеры, которые использовала шиитская организация «Хезболла». Встроенная взрывчатка активировалась особым способом — для этого нужно было взять устройство двумя руками. Об этом сообщила газета Washington Post.
«Для прочтения зашифрованного сообщения нужно было зажать кнопки сразу двумя руками. Это активировало взрывчатку внутри устройства», — пишет Washington Post.
Пейджеры, предназначенные для боевиков «Хезболлы», были внедрены «Моссадом» в Ливане с 2015 года. Новые устройства под тайваньским брендом Apollo содержали более мощную взрывчатку, которую нельзя было обнаружить даже при детальном осмотре. Бренд использовался для прикрытия операции, а сама компания не была осведомлена о реальном предназначении своей продукции, заявила газета.
Ранее серия взрывов пейджеров, которые принадлежали членам движения «Хезболла», произошла из-за заминированных аккумуляторов. В результате инцидента пострадали 2,8 тысячи человек, более десятка погибли. В Израиле отвергли причастность к подрыву пейджеров в Ливане.
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Израильская разведка «Моссад» разработала и запрограммировала пейджеры, которые использовала шиитская организация «Хезболла». Встроенная взрывчатка активировалась особым способом — для этого нужно было взять устройство двумя руками. Об этом сообщила газета Washington Post. «Для прочтения зашифрованного сообщения нужно было зажать кнопки сразу двумя руками. Это активировало взрывчатку внутри устройства», — пишет Washington Post. Пейджеры, предназначенные для боевиков «Хезболлы», были внедрены «Моссадом» в Ливане с 2015 года. Новые устройства под тайваньским брендом Apollo содержали более мощную взрывчатку, которую нельзя было обнаружить даже при детальном осмотре. Бренд использовался для прикрытия операции, а сама компания не была осведомлена о реальном предназначении своей продукции, заявила газета. Ранее серия взрывов пейджеров, которые принадлежали членам движения «Хезболла», произошла из-за заминированных аккумуляторов. В результате инцидента пострадали 2,8 тысячи человек, более десятка погибли. В Израиле отвергли причастность к подрыву пейджеров в Ливане.