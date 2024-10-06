WP: «Моссад» вынудил членов «Хезболлы» брать пейджер двумя руками

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В ГАУ "Уктусский пансионат" появилась система палатной сигнализации. Екатеринбург, часы, пейджеры, система палатной сигнализации
Активация происходила при нажатии кнопок на устройстве сразу двумя руками Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

Израильская разведка «Моссад» разработала и запрограммировала пейджеры, которые использовала шиитская организация «Хезболла». Встроенная взрывчатка активировалась особым способом — для этого нужно было взять устройство двумя руками. Об этом сообщила газета Washington Post.

Новость по теме
В Израиле отвергли причастность к подрыву пейджеров в Ливане

«Для прочтения зашифрованного сообщения нужно было зажать кнопки сразу двумя руками. Это активировало взрывчатку внутри устройства», — пишет Washington Post.

Пейджеры, предназначенные для боевиков «Хезболлы», были внедрены «Моссадом» в Ливане с 2015 года. Новые устройства под тайваньским брендом Apollo содержали более мощную взрывчатку, которую нельзя было обнаружить даже при детальном осмотре. Бренд использовался для прикрытия операции, а сама компания не была осведомлена о реальном предназначении своей продукции, заявила газета.

Ранее серия взрывов пейджеров, которые принадлежали членам движения «Хезболла», произошла из-за заминированных аккумуляторов. В результате инцидента пострадали 2,8 тысячи человек, более десятка погибли. В Израиле отвергли причастность к подрыву пейджеров в Ливане.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Израильская разведка «Моссад» разработала и запрограммировала пейджеры, которые использовала шиитская организация «Хезболла». Встроенная взрывчатка активировалась особым способом — для этого нужно было взять устройство двумя руками. Об этом сообщила газета Washington Post. «Для прочтения зашифрованного сообщения нужно было зажать кнопки сразу двумя руками. Это активировало взрывчатку внутри устройства», — пишет Washington Post. Пейджеры, предназначенные для боевиков «Хезболлы», были внедрены «Моссадом» в Ливане с 2015 года. Новые устройства под тайваньским брендом Apollo содержали более мощную взрывчатку, которую нельзя было обнаружить даже при детальном осмотре. Бренд использовался для прикрытия операции, а сама компания не была осведомлена о реальном предназначении своей продукции, заявила газета. Ранее серия взрывов пейджеров, которые принадлежали членам движения «Хезболла», произошла из-за заминированных аккумуляторов. В результате инцидента пострадали 2,8 тысячи человек, более десятка погибли. В Израиле отвергли причастность к подрыву пейджеров в Ливане.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...