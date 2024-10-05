Блогер Кац* подал жалобу на приговор за фейки об армии

Блогера Каца* заочно приговорили к восьми годам за фейки о ВС РФ
новость из сюжетаИноагенты РФ
Блогер Максим Кац, признанный в России иностранным агентом, обжаловал восьмилетний заочный приговор. Об этом сообщили в Басманном суде Москвы.
«На приговор Басманного суда Москвы подана кассационная жалоба», — сообщил источник в суде. Информацию передает РИА Новости.
Кац был осужден по обвинению в распространении фейков о деятельности российской армии. Ему грозит заключение в колонии общего режима. Вместе с тем, его лишили права заниматься администрированием сайтов сроком на четыре года.
*Максим Кац признан в России иностранным агентом
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