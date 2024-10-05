Блогер Кац* подал жалобу на приговор за фейки об армии

06 октября 2024 в 03:20 Размер текста - 17 +

Блогера Каца* заочно приговорили к восьми годам за фейки о ВС РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Иноагенты РФ Блогер Максим Кац, признанный в России иностранным агентом, обжаловал восьмилетний заочный приговор. Об этом сообщили в Басманном суде Москвы. «На приговор Басманного суда Москвы подана кассационная жалоба», — сообщил источник в суде. Информацию передает РИА Новости. Кац был осужден по обвинению в распространении фейков о деятельности российской армии. Ему грозит заключение в колонии общего режима. Вместе с тем, его лишили права заниматься администрированием сайтов сроком на четыре года. *Максим Кац признан в России иностранным агентом Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Блогер Максим Кац, признанный в России иностранным агентом, обжаловал восьмилетний заочный приговор. Об этом сообщили в Басманном суде Москвы. «На приговор Басманного суда Москвы подана кассационная жалоба», — сообщил источник в суде. Информацию передает РИА Новости. Кац был осужден по обвинению в распространении фейков о деятельности российской армии. Ему грозит заключение в колонии общего режима. Вместе с тем, его лишили права заниматься администрированием сайтов сроком на четыре года. *Максим Кац признан в России иностранным агентом