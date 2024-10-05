05 октября 2024

Блогер Кац* подал жалобу на приговор за фейки об армии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Молоток правосудия. Челябинск, приговор, наказание, молоток, правосудие, уголовный кодекс, суд, преступление, молоток судьи, судейский молоток
Блогера Каца* заочно приговорили к восьми годам за фейки о ВС РФ Фото:
новость из сюжета
Иноагенты РФ

Блогер Максим Кац, признанный в России иностранным агентом, обжаловал восьмилетний заочный приговор. Об этом сообщили в Басманном суде Москвы.

«На приговор Басманного суда Москвы подана кассационная жалоба», — сообщил источник в суде. Информацию передает РИА Новости.

Кац был осужден по обвинению в распространении фейков о деятельности российской армии. Ему грозит заключение в колонии общего режима. Вместе с тем, его лишили права заниматься администрированием сайтов сроком на четыре года.

*Максим Кац признан в России иностранным агентом

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Блогер Максим Кац, признанный в России иностранным агентом, обжаловал восьмилетний заочный приговор. Об этом сообщили в Басманном суде Москвы. «На приговор Басманного суда Москвы подана кассационная жалоба», — сообщил источник в суде. Информацию передает РИА Новости. Кац был осужден по обвинению в распространении фейков о деятельности российской армии. Ему грозит заключение в колонии общего режима. Вместе с тем, его лишили права заниматься администрированием сайтов сроком на четыре года. *Максим Кац признан в России иностранным агентом
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...