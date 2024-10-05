В России подешевели подержанные автомобили

Средняя стоимость подержанных автомобилей в России в августе 2024 года снизилась до 1,48 миллиона рублей, что на 3,4% меньше по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».
«Средняя цена подержанного автомобиля в России в августе снизилась на 0,7% или на 11 тысяч рублей по сравнению с июлем», — указывает агентство «Автостат». Это продолжение тенденции последовательного снижения цен на вторичном автомобильном рынке.
Эксперты «Автостата» связывают уменьшение средней стоимости с изменением структуры предложения на рынке. Спрос смещается в сторону массовых брендов, что влияет на общую ценовую картину.
Россияне приобрели максимальное за 11 месяцев количество подержанных автомобилей. Эксперты связывают увеличение спроса со снижением стоимости машин с пробегом. Также позитивное влияние оказал и общий рост продаж, включая сегмент новых легковушек, передает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.