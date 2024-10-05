05 октября 2024

В России подешевели подержанные автомобили

«Автостат»: стоимость подержанных автомобилей в августе 2024 года снизилась
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снижается цена на машины с пробегом
Снижается цена на машины с пробегом Фото:

Средняя стоимость подержанных автомобилей в России в августе 2024 года снизилась до 1,48 миллиона рублей, что на 3,4% меньше по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«Средняя цена подержанного автомобиля в России в августе снизилась на 0,7% или на 11 тысяч рублей по сравнению с июлем», — указывает агентство «Автостат». Это продолжение тенденции последовательного снижения цен на вторичном автомобильном рынке.

Эксперты «Автостата» связывают уменьшение средней стоимости с изменением структуры предложения на рынке. Спрос смещается в сторону массовых брендов, что влияет на общую ценовую картину.

Россияне приобрели максимальное за 11 месяцев количество подержанных автомобилей. Эксперты связывают увеличение спроса со снижением стоимости машин с пробегом. Также позитивное влияние оказал и общий рост продаж, включая сегмент новых легковушек, передает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Средняя стоимость подержанных автомобилей в России в августе 2024 года снизилась до 1,48 миллиона рублей, что на 3,4% меньше по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат». «Средняя цена подержанного автомобиля в России в августе снизилась на 0,7% или на 11 тысяч рублей по сравнению с июлем», — указывает агентство «Автостат». Это продолжение тенденции последовательного снижения цен на вторичном автомобильном рынке. Эксперты «Автостата» связывают уменьшение средней стоимости с изменением структуры предложения на рынке. Спрос смещается в сторону массовых брендов, что влияет на общую ценовую картину. Россияне приобрели максимальное за 11 месяцев количество подержанных автомобилей. Эксперты связывают увеличение спроса со снижением стоимости машин с пробегом. Также позитивное влияние оказал и общий рост продаж, включая сегмент новых легковушек, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...