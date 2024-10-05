Силы ПВО уничтожили еще десять беспилотников ВСУ: карта спецоперации на Украине 5 октября

Минобороны РФ: Российские ПВО уничтожили десять беспилотников ВСУ
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Семь БПЛА было уничтожено над Белгородской областью Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские системы ПВО уничтожили десять украинских дронов над территорией России, сообщили в Минобороны РФ. Там добавили, что БПЛА были обнаружены над Белгородской, Курской, Воронежской областями. Ход военных действий и карта спецоперации России на Украине — в материале URA.RU.

Беспилотники над регионами РФ

В Минобороны сообщили, что системы ПВО за ночь уничтожили десять дронов ВСУ над территорией России. В ведомстве добавили, что семь беспилотников уничтожено над Белгородской, два — над Курской и один — над Воронежской областями.

Глава городского округа Горловка (ДНР) Иван Приходько сообщил об атаке ВСУ пассажирского автобуса в населенном пункте. По его словам, пострадало девять человек. Также произошел обстрел административного здания, добавил Приходько.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что бойцы ВСУ с помощью беспилотников атаковали несколько предприятий, выпускающих гражданскую продукцию в регионе. В результате удара ранен один человек. Также на территории здания произошло возгорание.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что ВСУ атаковали село Песчанка Старооскольского городского округа. В результате удара произошло возгорание на производственном предприятии, добавил Гладков. По его словам, пострадавших нет.

Курское направление

Командир мотострелкового батальона 44-го армейского корпуса ВС РФ с позывным «Горизонт» рассказал, что бойцы ВС РФ спасли женщину, которую удерживали в заложниках в одном из домов Курской области солдаты ВСУ. В ходе штурма мотострелки уничтожили украинских бойцов и освободили женщина и ее сына.

В Минобороны России сообщили, что ВСУ в Курской области каждый день теряют до взвода в зоне ответственности мотострелкового батальона 44-го армейского корпуса ВС РФ. Так была уничтожена украинская БМП-2, добавили в ведомстве.

Донецкое направление

Военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что бойцы ВС РФ в настоящий момент ведут активные боевые действия на северском направлении. Он добавил, что российские военнослужащие продвигаются к населенному пункту Звановка.

В Минобороны РФ сообщили, что солдаты российской армии взяли в плен около 40 украинских военных и забрали трофейное оружие ВСУ в Угледаре (ДНР). Бойцам ВС РФ удалось взять польские бесшумные минометы, турецкие и американские автоматические гранатометы.

Военные корреспонденты проекта «Русская Весна» в своем telegram-канале сообщили, что в центральной части города Торецк продолжаются стрелковые с использованием артиллерии и дронов. Российские войска пытаются маневренными группами закрепиться вдоль улицы Рудничная в северном направлении.

Командир штурмовой роты с позывным «Союз» рассказал, что саперы группировки войск «Восток» начали разминировать территории Угледара. Также упор делается на оказание помощи мирным жителям города, добавил командир.

Покровское направление

Военные корреспонденты проекта «Русская Весна» в своем telegram-канале рассказали, что в районе послелка Цукурино продолжаются бои. Бойцы группировки «Центр» атакуют в западном направлении и предпринимают попытки прорваться с юга к восточной лесополосе железной дороги.

Луганское и харьковское направления

Военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что ВСУ после освобождения российскими военными Макеевки (ЛНР) начали оттягивать свою группировку от населенного пункта. Украинское командование также пытается усилить оборону в районах Изюмского и Новое (Харьковская область).

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Российские системы ПВО уничтожили десять украинских дронов над территорией России, сообщили в Минобороны РФ. Там добавили, что БПЛА были обнаружены над Белгородской, Курской, Воронежской областями. Ход военных действий и карта спецоперации России на Украине — в материале URA.RU. В Минобороны сообщили, что системы ПВО за ночь уничтожили десять дронов ВСУ над территорией России. В ведомстве добавили, что семь беспилотников уничтожено над Белгородской, два — над Курской и один — над Воронежской областями. Глава городского округа Горловка (ДНР) Иван Приходько сообщил об атаке ВСУ пассажирского автобуса в населенном пункте. По его словам, пострадало девять человек. Также произошел обстрел административного здания, добавил Приходько. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что бойцы ВСУ с помощью беспилотников атаковали несколько предприятий, выпускающих гражданскую продукцию в регионе. В результате удара ранен один человек. Также на территории здания произошло возгорание. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что ВСУ атаковали село Песчанка Старооскольского городского округа. В результате удара произошло возгорание на производственном предприятии, добавил Гладков. По его словам, пострадавших нет. Командир мотострелкового батальона 44-го армейского корпуса ВС РФ с позывным «Горизонт» рассказал, что бойцы ВС РФ спасли женщину, которую удерживали в заложниках в одном из домов Курской области солдаты ВСУ. В ходе штурма мотострелки уничтожили украинских бойцов и освободили женщина и ее сына. В Минобороны России сообщили, что ВСУ в Курской области каждый день теряют до взвода в зоне ответственности мотострелкового батальона 44-го армейского корпуса ВС РФ. Так была уничтожена украинская БМП-2, добавили в ведомстве. Военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что бойцы ВС РФ в настоящий момент ведут активные боевые действия на северском направлении. Он добавил, что российские военнослужащие продвигаются к населенному пункту Звановка. В Минобороны РФ сообщили, что солдаты российской армии взяли в плен около 40 украинских военных и забрали трофейное оружие ВСУ в Угледаре (ДНР). Бойцам ВС РФ удалось взять польские бесшумные минометы, турецкие и американские автоматические гранатометы. Военные корреспонденты проекта «Русская Весна» в своем telegram-канале сообщили, что в центральной части города Торецк продолжаются стрелковые с использованием артиллерии и дронов. Российские войска пытаются маневренными группами закрепиться вдоль улицы Рудничная в северном направлении. Командир штурмовой роты с позывным «Союз» рассказал, что саперы группировки войск «Восток» начали разминировать территории Угледара. Также упор делается на оказание помощи мирным жителям города, добавил командир. Военные корреспонденты проекта «Русская Весна» в своем telegram-канале рассказали, что в районе послелка Цукурино продолжаются бои. Бойцы группировки «Центр» атакуют в западном направлении и предпринимают попытки прорваться с юга к восточной лесополосе железной дороги. Военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что ВСУ после освобождения российскими военными Макеевки (ЛНР) начали оттягивать свою группировку от населенного пункта. Украинское командование также пытается усилить оборону в районах Изюмского и Новое (Харьковская область).
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