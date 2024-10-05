05 октября 2024

Нетаньяху жестко ответил Макрону из-за слов о помощи Израилю

Нетаньяху назвал позором предложение Макрона об эмбарго на оружие Израилю
© Служба новостей «URA.RU»
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Европейские политики. stock, Эмманюэль Макрон, stock
Макрон выступил с призывом прекратить поставки оружия Израилю Фото:
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Война на Ближнем Востоке

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху резко осудил заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о необходимости прекратить поставки оружия Израилю. Нетаньяху обвинил Макрона в позорном отношении к ситуации в Газе.

«В то время как Израиль сражается с силами варварства во главе с Ираном, все цивилизованные страны должны твердо стоять на стороне Израиля. Однако президент Макрон и некоторые другие западные лидеры сейчас призывают к эмбарго на поставки оружия Израилю. Позор им», — сказал премьер в видеообращении на английском языке, которое распространила его канцелярия. Нетаньяху подчеркнул решимость Израиля победить врагов даже без поддержки Запада.

Макрон ранее заявил о необходимости прекращения поставок оружия Израилю, используемого в конфликте в секторе Газа. Макрон подчеркнул, что такой шаг является важным для стабилизации ситуации в регионе. Это заявление последовало на фоне продолжающегося конфликта в Газе, где Израиль сталкивается с ракетными обстрелами и нападениями со стороны боевиков.

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху резко осудил заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о необходимости прекратить поставки оружия Израилю. Нетаньяху обвинил Макрона в позорном отношении к ситуации в Газе. «В то время как Израиль сражается с силами варварства во главе с Ираном, все цивилизованные страны должны твердо стоять на стороне Израиля. Однако президент Макрон и некоторые другие западные лидеры сейчас призывают к эмбарго на поставки оружия Израилю. Позор им», — сказал премьер в видеообращении на английском языке, которое распространила его канцелярия. Нетаньяху подчеркнул решимость Израиля победить врагов даже без поддержки Запада. Макрон ранее заявил о необходимости прекращения поставок оружия Израилю, используемого в конфликте в секторе Газа. Макрон подчеркнул, что такой шаг является важным для стабилизации ситуации в регионе. Это заявление последовало на фоне продолжающегося конфликта в Газе, где Израиль сталкивается с ракетными обстрелами и нападениями со стороны боевиков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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